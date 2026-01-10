裝有GPS導航的10米長脫粒機，自動收割糧食

當地時間7日，在美國拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館舉行的全球最大信息技術（IT）及家電展覽會“CES 2026”上，美國農業機械企業“約翰迪爾”的展位引人注目。壹台大型聯合收割機“X9”在此展出，其規模之大使得所有途經西館的參觀者都會駐足觀看。約翰迪爾在本次CES上首次公開了這款搭載自動駕駛功能、長10米、高4米的X9收割機。在CES 2026上，將人工智能（AI）技術應用于農業、建築等傳統勞動密集型産業的嘗試隨處可見。這被視爲將AI作爲應對老齡化和勞動力短缺的解決方案。約翰迪爾制造的這台收割機裝有全球定位系統（GPS）和攝像頭。收割機能夠自行判斷應向哪個方向移動以收割谷物。記者坐上展場內設置的收割機駕駛模擬器，嘗試轉動方向盤、踩下油門來收割屏幕中的谷物。由于難以把握轉動方向盤的時機，收割路徑呈之字形且反複徘徊，甚至重複經過已收割過的區域。然而，按下變速杆旁的“自動駕駛”按鈕後，收割機便自動行駛並收割谷物。約翰迪爾相關人士表示：“自動駕駛模式下的谷物收割量比手動模式多20%至30%。”約翰迪爾成立于1837年，自2019年起每年都參加CES。據約翰迪爾方面介紹，目前美國農民的平均年齡已達58歲。爲解決老齡化帶來的勞動力短缺問題，該公司將AI技術引入了農業機械。同樣面臨勞動力短缺困擾的建築領域也展示了多款利用AI技術、可供新手操作的重型設備。鬥山山貓將基于AI的語音指令技術引入了小型建築設備。在CES 2026展場，記者坐進鬥山山貓展示的滑移裝載機（壹種用于鏟運泥土或砂石等的建築設備），按下變速杆上的麥克風按鈕說“打開車燈”，設備車燈隨即亮起。僅通過語音即可下達包括引擎速度調節、設備連接、照明等在內的50多種指令。鬥山山貓相關人士表示：“這是爲了讓新手操作員也能使用該設備。”全球最大重型設備企業“卡特彼勒（Caterpillar）”推出了可用于重型設備的對話型AI。當天在展場詢問“現在最舊的部件是什麽？”時，AI立即給出了回答。卡特彼勒計劃使該設備即便在無網絡連接的離線狀態下也能使用。拉斯維加斯=李敏娥記者 omg@donga.com