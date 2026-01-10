“韓國是安全中轉站”…恐淪爲洗錢據點

在中國強力打擊賭場後，所謂“氣球效應”日益顯現，即失去去處的黑錢（非法資金）流向柬埔寨等東南亞地區。在此背景下，有擔憂指出韓國也可能淪爲其中壹環。警告稱，韓國擁有免簽入境的濟州賭場和先進的金融系統，可能成爲比東南亞不法地帶更受國際組織犯罪青睐的、追求更精密“洗錢”的核心目標。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的2024年報告，自中國政府摧毀澳門“賭場中介（Junket）”産業後，非法資金的地圖正在急劇變化。賭場中介是賭場業者借用賭場空間吸引巨額資産家的封閉結構，長期以來壹直是中國高層和犯罪組織的主要資金外逃渠道。然而，在澳門獲許可的賭場中介數量從2014年的235處驟減至去年的36處，實際運營的僅十余處。從澳門被擠出的資金首先流向了監管寬松的東南亞湄公河流域國家，如緬甸、柬埔寨、老撾等。這些地區快速的數字化與大規模非法經濟相結合，形成了賭場産業與組織犯罪易于結合的環境。聯合國毒品和犯罪問題辦公室分析稱，該地區有超過340家線上線下賭場泛濫，構建了與語音釣魚、非法網絡賭博、人口販賣相結合的“巨型犯罪生態系統”。該機構警告，東南亞地區正成爲此類組織犯罪的核心“試驗場”，若應對不力將導致前所未有的後果，其影響將波及全球。專家指出，韓國在這壹趨勢中也絕非安全區。試圖洗錢的國際犯罪分子經常將韓國用作“中轉站”而非最終目的地。他們試圖利用韓國擁有的國際潔淨形象，便于將資金最終走私或彙往目的地時躲避嫌疑。韓國防止洗錢研究所所長鄭智烈（音）表示：“必須持續監控試圖洗錢的人員。”李秀研記者 lotus@donga.com