參議院通過臨時預算案 美國聯邦政府停擺結束在望

10日（當地時間），美國參議院通過了結束聯邦政府“停擺”（臨時業務停止）的2026財年（今年10月至明年9月）臨時預算案。此前期間，聯邦政府經曆了曆史上最長的41天停擺期。據此，經過美國衆議院投票和唐納德•特朗普總統簽署，最快12日（韓國時間13日）停擺有望結束。由于衆議院中共和黨占據多數，通過預算案其實並非難事。特朗普總統在當天參議院投票前表示，“我們將非常迅速地重啓國家。”當天參議院以60票贊成、40票反對的投票結果，最終通過了共和黨主導的臨時預算案。共和黨53人中52人贊成，民主黨議員8人（包括壹名民主黨傾向的無黨派人士）脫離黨立場投了贊成票。此前兩黨在公共健康保險“奧巴馬醫改”補貼延長問題上尖銳對立。對此，共和黨領導層承諾在下月中旬前在參議院進行奧巴馬醫改補貼延長議案投票，部分中間傾向民主黨議員轉而贊成。停擺結束後，聯邦機構運營將重啓，低收入群體營養補充援助計劃（SNAP）也將恢複正常。原定8日在美國華盛頓史密森尼國立亞洲藝術博物館開幕但因故推遲的“李健熙收藏”展覽，預計在經過准備期後舉行。華盛頓=申振宇記者、李基旭記者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com