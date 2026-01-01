美國國務院對韓《信息通信網法》修訂案表示擔憂稱“威脅技術合作”

對于去年12月30日經國務會議通過的《杜絕虛假僞造信息法》（《信息通信網法》修訂案），美國國務院負責公共外交事務的副國務卿薩拉•羅傑斯公開表示擔憂稱：“該法案實際上賦予了當局審查權，威脅技術合作。”這似乎是強烈反對韓國、歐盟（EU）等外國數字監管法案壓制本國大型科技公司的美國特朗普政府，再次強調了這壹立場。羅傑斯副國務卿于去年12月30日（當地時間）在社交媒體平台X上發文表示：“韓國的《網絡法》修訂案表面上看似側重于糾正深度僞造問題，但實際上影響範圍要廣泛得多，並使技術合作也陷入危險。”該修訂案將于7月實施，規定可對故意流通虛假、僞造信息的媒體、YouTuber等追究懲罰性損害賠償責任。羅傑斯副國務卿主張：“雖然完全可以理解深度僞造是壹個令人擔憂的問題，但向受害者提供民事救濟途徑，比基于監管當局觀點的審查更爲可取。”其意旨在于監管當局不應過度幹預“言論自由”領域。此發言尤其被視爲考慮到該修訂案實施後，YouTube、X等美國大型科技公司的平台業務可能受到沖擊。美國國務院于去年12月23日禁止了主導歐盟大型科技監管立法的歐盟前內部市場專員蒂埃裏•布雷頓等5名歐盟現任及前任高級官員入境。美國國務卿馬克•魯比奧批評稱：“這5人曾對美國在線平台企業施加系統性壓力，包括進行審查、限制創收等。”此外，有評價認爲美國禁止作爲“大西洋盟友”的歐盟高級官員入境，是非常罕見的措施。美國對歐盟于2022年制定的《數字服務法》（Digital Service Act）壹直表示強烈不滿。理由是若大型平台企業未能控制在線非法內容、仇恨言論、虛假信息等，該法規定可處以罰款，這給美國大型科技公司帶來巨大負擔。布雷頓前專員等人曾深度介入該法的制定。羅傑斯副國務卿指出的《杜絕虛假僞造信息法》也與《數字服務法》有許多相似之處。事實上，該修訂案原案在立法背景中提及《數字服務法》，並說明“效仿《數字服務法》，對大型平台運營商賦予壹定的法定義務，引入了促使運營商迅速應對非法信息及虛假信息的法律體系”。張恩智記者 jej@donga.com