李在明1月4日至7日對中國進行國事訪問……新年首次出訪

韓國總統李在明將於明年1月4日至7日對中國進行爲期4天的國事訪問。作爲新年第一個出訪地，他將訪問中國，與中國國家主席習近平舉行第二次首腦會談。這是繼前總統文在寅之後韓國總統時隔6年再次訪問中國。青瓦臺發言人姜由楨當天在新聞發佈會上表示：“通過此次訪問，兩國首腦將在慶州亞太經合組織（APEC）峯會後時隔兩個多月再次會面。雙方將就鞏固韓中戰略伙伴關係全面恢復趨勢、提升供應鏈、投資、數字經濟、應對跨國犯罪、環境等民生做出實質性貢獻的具體成果的方案進行討論。”李在明將於4日至6日在北京與習近平舉行首腦會談和國宴等正式日程，目前正在協調與中國其他高層人士見面的日程。預計此次首腦會談將討論韓國引進核動力潛艇、中國在黃海設置構築物、臺灣海峽兩岸問題等懸而未決的議題。鑑於韓國政府通過和周邊國家的關係推動南北對話的意願日益明確，外界也預測韓方將請求中方在半島和平和朝鮮無核化方面發揮作用。姜由楨表示：“這是在相互合作的關係中就整個東北亞局勢進行交流的場合。”李在明將於6日和7日訪問上海。青瓦臺表示：“在上海將迎來2026年白凡金九先生誕辰150週年和上海臨時政府大樓100週年之際，回顧其歷史意義。今後將在引領韓中未來合作的風險投資、創業領域促進兩國企業間的夥伴關係。”朴訓祥記者、申圭鎮記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com