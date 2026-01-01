進入“出口5強-股指5000”的一年



去年，韓國出口額排名世界第六位，突破7000億美元大關。綜合股指Kospi一年內上漲75.6%，在世界主要國家中上升率最高。這是戰勝2024年12月3日緊急戒嚴事件後政治、社會混亂持續不斷，新政府上臺、韓美關稅談判和全球供應鏈劇變等不容小覷的對內外挑戰取得的成果。有評價稱，韓國經濟積累的增長潛力和恢復彈性再次得到了確認。



7000億美元（約1013萬億韓元）的出口額是美國、德國、中國、日本、荷蘭等出口最強國家的領域。美國不僅對敵對國家、對同盟國也像武器一樣揮舞高關稅等，將貿易政策基調轉變爲保護主義，因此有人嘆息“自由貿易時代已經結束”。在這種情況下，“出口型韓國”再次將危機轉化爲機會。



一直被認爲是韓國出口弱點的G2偏重結構也出現了變化的徵兆。去年對中國和美國的出口比重爲36%，比前一年有所減少。儘管如此，現代汽車、起亞的電動汽車出口到歐盟，對東南亞和中南美出口大幅增加，主導了整體出口增長。在半導體、汽車等現有主力出口產業的基礎上，還成功搭載了造船、防衛產業、K-Beauty（韓國美妝）、K-Food（韓國食品）等新的增長引擎。



因尹錫悅前總統遭彈劾和爆發關稅戰爭，韓國綜合股指去年4月初跌至2284點，在李在明政府上臺後突破3000點大關，後又順利突破4000點大關。隨着新政府的股東親和政策，綜合股指主導股三星電子、SK海力士的股價比1年前分別上漲125%和280%，產生了巨大的影響。即便是受到了人工智能熱潮引發的“半導體超級週期”的影響，但如果沒有韓國企業擁有高帶寬存儲器等人工智能時代要求的產品，也無法期待股價水平。



爲了新年韓國的出口更上一層樓，需要新的契機。即將於1月初舉行的韓中首腦會談上討論的韓中自由貿易協定第二階段談判，以及最近李在明總統表示有意加入的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，都可以成爲這樣的跳板。韓中自貿協定是改變對華貿易逆差基調的機會，加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》則是擴大與日本、墨西哥貿易的轉機。



韓國和日本的出口額差距在去年縮小至300億美元以內。今年增長率再次超過2%、韓國綜合股指突破政府承諾的“5000點”也進入了韓國經濟的視野。如果能爲韓國出口企業的挑戰加油，並點燃企業家精神的話，丙午年新年將成爲韓國進入“全球出口五強”的元年。





朴重炫 sanjuck@donga.com