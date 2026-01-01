海軍陸戰隊作戰權，53年後將從陸軍收回

海軍陸戰隊將收回移交予陸軍的主力部隊（第1、2師）作戰控制權，時隔約50年。韓國國防部長官安圭伯于31日公布了包含此項內容的“邁向准四軍體制的海軍陸戰隊改編方案”。此時距總統李在明去年12月18日在國防部工作報告中強調加強海軍陸戰隊獨立性僅過去13天。海軍陸戰隊准四軍體制改編是李在明總統的大選承諾，也包含于去年9月確定的現政府“123大國政課題”之中。安長官說明道：“准四軍體制是指，海軍陸戰隊仍隸屬海軍，但賦予海軍陸戰隊司令官與陸海空軍參謀長同等的指揮、監督權限，以保障其獨立性。”同時表示：“將分別于2026年底、2028年內將海軍陸戰隊第1、2師的作戰控制權歸還海軍陸戰隊，使海軍陸戰隊能夠完整行使下屬部隊的作戰控制權。”海軍陸戰隊第1、2師的作戰控制權于1973年海軍陸戰隊司令部解散時移交陸軍。此後雖于1987年海軍陸戰隊司令部重建，但該狀態壹直維持至今。安長官還表示將考慮海軍陸戰隊軍官晉升大將的方案。計劃研究在海軍陸戰隊司令官（中將）任期屆滿後不予轉業，而是任用爲韓美聯合軍司令部副司令官或聯合參謀本部次長等大將級職位，或像陸海空軍壹樣，在海軍陸戰隊創設指揮下屬部隊的獨立作戰司令部等方案。尹相虎軍事專門記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com