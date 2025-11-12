“我本來不想說這些話的……”



前總統尹錫悅的內亂庭審策略可以概括爲“讓開口的人動搖，讓閉嘴的人更加緊閉”。在軍人們紛紛作證說接到了“把議員拉出來”的指示後，尹錫悅一方一直致力於降低“發聲者”的可信度。但這一做法產生了不小的逆反效果，原本沉默的人反而開始開口作證。



尹錫悅方面讓戒嚴時節爲時任首都防衛司令李鎮雨開車的李敏秀（音）中士站在臺上作證。因爲當時在一起的李鎮雨的副官表示，通過保密電話“聽到總統指示四個人背一名（議員）出來”，而李敏秀卻一直陳述說自己沒有這樣的記憶。但是，李敏秀的證言與律師們的期待正好相反。他說聽到了總統說“哪怕是開槍……”“只要再次戒嚴就行”的聲音。當被問到爲什麼現在才改口時，他說：“對沉默的自己感到很慚愧。”像他這樣打破沉默的軍人不止一兩名。



按理說如果庭審對自己不利就會調整方向，尹錫悅卻選擇了更加“狠踩油門”。當最早揭露“把議員拉出來”指示的前特戰司令郭種根作爲證人出庭後，尹錫悅終止了長達4個月的拒絕應訊，親自出面對他進行盤問。他逼問道，全世界都在直播，自己怎麼會下達那種指示？他還說，郭種根說自己在戒嚴兩個月前提到緊急權力，那天席間喝了十來二十杯炸彈酒，怎麼可能提到時局？郭種根可能是因爲難以忍受尹錫悅把自己塑造成說謊者的態度，扔出了一枚重磅證詞：“我本來不打算說這個的，但那天你讓我把韓東勳抓到你面前來。你說哪怕開槍也要弄死他。”



接下來將作爲證人出庭的李鎮雨和前反間諜司令呂寅兄也不會令尹錫悅安然放心。兩人雖然在憲法法院裏惜字如金，但此後各自接受審判時，態度發生了變化。李鎮雨最終承認，“接到了即使破門也要進去把議員們拉出來的指示”。呂寅兄也表示，“非常後悔。將承擔相應的責任”，並放棄了今年7月的證人訊問。這意味着他不願與作出“尹錫悅下達逮捕政界人士指示”等不利陳述的證人發生爭執。其中包括前國情院第一次長洪壯源。也就是說，他接到了“全部抓起來”的指示，並對“拿到了李在明、韓東勳等逮捕對象名單”的陳述不持異議。洪壯源將在13日的庭審中作爲證人出庭。如果尹錫悅到時候又要耍賴說“只是打了鼓勵工作的電話”，說不定洪壯源也會說“本來不想說這樣的話的”，爆出什麼樣的料來。



首都防衛司令部第一警備團團長趙成賢一直陳述說“接到了把議員拉出來指示”，他在最近的庭審中是這樣說的。“我也非常苦惱過，如果（這一指示）沒有傳達給部下，我是否乾脆撒謊（陳述）得了。但它已經傳達了，而且也是事實。”這與郭種根所說的情況類似——“戒嚴當時會議室的話筒一直開着，總統的指示全部傳達給了部下，既無法撒謊，也撒不了謊”。這是冷靜的現實認知。唯獨尹錫悅在12·3戒嚴後將近一年還在迴避現實。戒嚴之前他對國務委員們所說的“真的做的話沒什麼大不了的”的荒唐認知，至今毫無改變。如果繼續堅持現在這種把部下塑造成“說謊者”的策略，不僅對庭審不利，還將作爲“始終卑怯的總統”被銘刻在歷史上。預計明年1月將進行一審判決。自行吐露真相的機會已然不多。

