韓美研究團隊成功破解癌症轉移過程秘密

國內研究團隊在世界上首次闡明了癌細胞向其他部位擴散的癌症轉移過程或爲治愈傷口免疫細胞移動的過程中細胞移動的原理。韓國科學技術院（KAIST）10日表示，生命工程學系碩座教授許元道研究團隊與生物及腦工程學系碩座教授曹光賢研究團隊、美國約翰斯•霍普金斯大學李甲相教授團隊共同闡明了細胞在沒有外部信號的情況下自行決定移動方向的“自主駕駛機制”。該研究在國際學術期刊《自然通訊》10月31日號上發表。研究團隊開發了能夠確認細胞內蛋白質如何相互作用的新成像技術“INSPECT”。利用該技術觀察了調節細胞移動的核心蛋白質“Rho系列蛋白質”。結果闡明，這些蛋白質不僅像已知那樣起到劃分細胞前後的作用，還根據與哪種蛋白質結合來決定“直行”或“方向轉換”。研究團隊組合了15種“Rho”蛋白質和19種結合蛋白質，分析了總共285對相互作用。其中139對發生了實際結合，確認了特定蛋白質組合（Cdc42-FMNL）負責細胞的“直行”，另壹種蛋白質組合（Rac1-ROCK）負責細胞的“方向轉換”。研究團隊將Rac1蛋白質結構壹部分變形，使其無法與起到“手柄”作用的ROCK蛋白質結合，結果細胞無法改變方向，只能持續直線移動。許元道教授表示：“此次研究闡明了細胞移動不是隨機運動，而是根據Rho蛋白質與其他蛋白質的結合精密控制的事實。”“新開發的INSPECT技術將有助于闡明癌症轉移和神經細胞移動等多種生命現象和疾病分子機制。”此次研究得到了三星未來技術培育財團和韓國研究財團的支援。崔智媛記者 jwchoi@donga.com