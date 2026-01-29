“利用總統夫人的地位追求私利”……金建希與統一教勾結被定罪



法院對前總統尹錫悅的夫人金建希涉嫌從統一教處收受香奈兒包和格拉夫項鍊等高價財物，判處有期徒刑1年8個月。此次一審判決結果，是前總統夫婦首次一起被判刑。更何況，總統夫人的地位被惡意利用爲追求私人利益的手段，在韓國政治史上留下了難以洗刷的污點。法庭在判決書中表示：“（金建希）無法擺脫與請託相關的高價奢侈品，急於收受後打扮自己。”



法庭認爲，金建希在2022年7月收受香奈兒包和格拉夫項鍊時，知道這是統一教期待政府支援的請託。這駁斥了金建希“沒有請託、沒有代價性”的主張。統一教前幹部尹永浩對建真法師全聖培說：“爲了統一教事業，需要政府的支援。”金建希在收到香奈兒包後對尹永浩說：“正在努力支援。”沒有權利參與國政的金建希以金錢爲代價介入政府政策，這不能不說是一種國政私有化。



金建希表示沒有收到格拉夫項鍊，但法庭認爲她在撒謊。法庭指責金建希要求參與收受香奈兒包的親信否認收受事實，強迫親信進行虛假陳述。金建希對以人事請託爲代價收受的梵克雅寶項鍊也改口撒謊，結果被遞上項鍊的徐熙建設會長的自述書揭穿。



法庭裁定，金建希涉嫌與德意志汽車股價操縱勢力共謀，以從明泰均無償得到輿論調查結果爲代價介入國民力量黨公推的嫌疑無罪。但是，金建希以官職爲代價收受高價財物的賣官賣職嫌疑、參與國民力量黨代表選舉的統一教集團入黨嫌疑等試圖介入公職人事和政黨活動的事情，也要等待司法部的審判。



與統一教勾結的疑惑並不止於金建希。當天，法院以“尹錫悅核心下屬”權性東議員涉嫌在2022年總統選舉前夕從尹永浩處收受1億韓元爲由，判處其有期徒刑2年。尹錫悅在總統選舉結束後與尹永浩見面，對於尹永浩提出的統一教各種夙願事業請求，曾表示“在任期間給你辦成吧”，這一事實被寫入特檢公訴狀。這說明，統一教通過權性東和全聖培兩個窗口，分別接近了尹錫悅和金建希。尹錫悅夫婦和統一教之間到底有什麼勾結，還有很多需要查明的地方。

