美國就提高對韓關稅全方位施壓……“正在準備徵收25%稅金的公報”

據悉，特朗普政府正在對向韓國重新徵收25%的對等關稅和汽車關稅等進行實務工作。特朗普總統在施壓要求提高關稅一天後的當地時間27日對記者們表示，“我們將和韓國一起制定解決方案”，暗示談判的可能性，但在私下裏，實際上已經開始着手徵收關稅的程序，正在加大對韓國的施壓力度。據對美消息靈通人士28日透露，美國爲了將提高對韓關稅列入聯邦公報，正在進行實務準備。據悉，韓國政府也通過非正式渠道掌握了美國的這一動向。此前，特朗普曾表示，將對向格陵蘭島聯合軍事演習派遣兵力的8個歐洲國家等追加徵收關稅，但後來又撤回。但對於涉韓關稅，特朗普暗示可能會實際徵收。要想提高關稅生效，必須履行特朗普簽署行政命令、刊登官報等程序。特朗普前一天表示，將把韓國產產品的關稅從原來的15%上調到25%，但沒有提及上調時間。分析認爲，特朗普宣稱重新徵收關稅後，美國政府立即着手對韓國提高關稅的工作，是在向韓國施壓，如果韓國不盡快履行對美投資，隨時都可以上調。美國白宮等當天公開批評韓國，稱特朗普重新徵收關稅是因爲韓國不履行承諾。白宮回答稱：“韓國方面對於協議中自己決定履行的部分沒有表現出任何進展。”美國貿易代表部代表格里爾在接受福克斯商業採訪時也主張：“雖然我們遵守承諾，但韓國不迅速履行自己份額，這種狀態很難繼續容忍。”韓國政府的方針是，首先通過貿易高官連鎖訪美，掌握特朗普的正確意圖。作爲防衛產業特使團正在加拿大訪問的產業通商部長金正官將於當地時間28日抵達華盛頓。產業部通商交涉本部長呂翰九最早將於29日前往美國。但據悉，金正官和呂翰九都沒有確定與美國商務部長盧特尼克、格里爾的高層會晤日程。外交部長趙顯當天出席國會外交統一委員會全體會議時表示：“越是這樣的時候，越要冷靜應對。”申圭鎮記者、華盛頓=申晉宇記者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com