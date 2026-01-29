“這是（韓國）不公平地針對像Coupang這樣的美國企業所發生的事情。”美國共和黨聯邦衆議院司法委員會于27日（當地時間）在社交媒體X上發布了這樣的帖文。前壹天，美國總統唐納德•特朗普發布的關于將把對韓關稅提升至韓美貿易協定前水平的Truth Social帖文也附于其中。這被解讀爲壹種主張，即提高對韓關稅是因爲韓國政府和國會高強度攻擊美國企業Coupang所致。此前，部分美國衆議員無視Coupang導致的大規模韓國國民個人信息泄露事實，單方面袒護Coupang，稱“韓國歧視美國企業”。在13日于美國華盛頓國會舉行的“海外數字監管動向”聽證會上，衆議院籌款委員會貿易小組委員會主席阿德裏安•史密斯（共和黨）聲稱：“韓國持續推行明顯針對美國企業的立法努力。”《華爾街日報》報道稱，美國副總統J.D.萬斯23日與到訪美國的韓國國務總理金民錫會面時，“就韓國對包括Coupang在內的美國科技企業采取不利措施提出了警告”。《華爾街日報》解讀稱：“這是警告韓國不要推行歧視性針對美國科技企業的管制或調查，是在威脅對韓加征關稅的背景下，近期旨在保護美國在線平台企業行動的延伸。”報道還稱，雖然特朗普總統的加征關稅帖文側重于立法延遲，但部分特朗普政府官員之間，對于韓國對待美國科技企業的態度或對韓國基督教教會的措施等問題存在累積的不滿。不過，也有觀點認爲Coupang事件並非此次關稅施壓的直接原因。《華爾街日報》報道稱，白宮官員也表示科技企業及宗教沖突等並非此次關稅威脅的直接導火索。華盛頓外交消息人士也表示：“以特朗普總統的作風，如果認爲韓國對Coupang的措施是問題，應該會直接提及，但他並沒有相關言論。據我所知，Coupang並非此次決定的主要背景。”申晋宇 niceshin@donga.com