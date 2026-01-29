“無坐標存在的自由”…組合KiiiKiii欲登上洛拉帕羅紮音樂節舞台

“KiiiKiii是創造出屬于我們自身色彩的答案的組合。”被譽爲“GENZ美”（‘Z世代’與‘美麗’的合成詞）代表選手的五人女子組合KiiiKiii（Leesol、Sui、Jiyu、Haum、Kya）憑借充滿彈跳魅力的迷妳二輯《Delulu Pack》回歸。KiiiKiii于26日在首爾廣津區YES24 LIVE HALL舉行的專輯發行紀念活動上異口同聲地表示：“希望展現KiiiKiii自由、無坐標存在的自身面貌。”當天在Showcase舞台公開的主打歌《404（New Era）》，在輕快的節奏上融入了成員們充滿力量的饒舌。將網站中無法找到頁面時出現的錯誤代碼“404 Not Found”重新诠釋爲“無坐標存在的自由”這壹設定令人印象深刻。成員Haum解釋道：“如同自拍般的舞蹈動作等只有KiiiKiii能展現的元素，是最能體現我們團隊‘GENZ美’的要點。”去年2月以《I DO ME》出道的KiiiKiii，以宣稱不被他人的眼光左右、要走自己的路的自信姿態備受關注。出道不到壹年間，組合包攬了包括7個新人獎在內的共13座獎杯。成員Sui將功勞歸于他人，表示：“與其說是僅憑我們自身力量達成的結果，不如說是多虧了衆多共同工作的員工和粉絲們。”KiiiKiii表示未來也想通過專輯傳遞壹貫的信息。Kya說：“從出道初期開始，我們就不斷傳達‘相信自己，向著自己前進’的信息。希望很多人在聆聽我們的音樂時，能想起那個信息。”她們也表達了面向更大舞台的抱負。Jiyu表示：“非常想站上IVE前輩們曾展現過精彩舞台的‘洛拉帕羅紮音樂節’或‘夏日音速音樂節’這樣的慶典舞台。”史智媛記者 4g1@donga.com