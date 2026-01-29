李在明提及“糖稅”引討論 食品業界擔憂價格壓力

韓國總統李在明28日通過社交媒體（SNS）提議，對含有過量糖或糖類的飲食飲料征收“糖稅”，並將其負擔金再投資于加強地方及公共醫療。李在明總統僅在當天就包括糖稅在內，發布了4篇有關政策議題的SNS文章。李總統當天上午在SNS上發文稱：“對于像煙草壹樣，通過糖負擔金來抑制糖的使用，並將該負擔金再投資于加強地方及公共醫療，各位意見如何？”並同時分享了壹篇關于八成國民贊成“引入糖稅”的報道。隨後，總統辦公室立即通過立場文表示：“關于因糖攝入引發的國民健康權問題以及作爲加強地方及公共醫療再投資財源的利用方案等，將聽取各界意見並進行研究。”糖稅是對含有過量糖或糖類的飲食飲料額外征收的稅款。主要以預防肥胖和糖尿病等疾病、增進國民健康爲目的實施，在海外已有英國、美國等120多個國家及地區引入。共同民主黨計劃舉行關于通過引入糖負擔金以預防疾病等加強國民健康權議題的討論會。此前，2021年時任議員姜炳遠曾代表提議了《國民健康增進法》修正案，內容爲對制造、加工、進口含糖飲料的業者等征收“含糖飲料負擔金”，但因第21屆國會任期屆滿而廢棄。此後，醫療保健界等壹直研討其引入必要性，此次由李總統親自提及。但食品業界擔心引入糖稅可能導致物價上漲等。壹位業界相關人士表示：“對于廣泛使用糖的食品公司而言，成本負擔勢必加大。價格上漲壓力將轉嫁給消費者，尤其擔心低收入群體的實際感受負擔會加重。”另壹方面，李總統在分享地方自治團體金庫利率首次公開的報道後表示：“這都是居民的血汗錢。”再次分享類似報道後則稱：“1萬億韓元的1%也有100億韓元，值得比較研究相關城市的民主程度和利率。”地方自治團體金庫利率中，仁川最高，爲4.57%，隨後是首爾3.45%、世宗2.68%、大田2.64%。最低的是慶尚北道，爲2.15%。不過也有觀點指出，由于首都圈地方政府財政自立度高，銀行競相提出較高利率，因此難以將地方金庫利率低歸咎于無能。尹多彬記者、金多研記者 empty@donga.com、damong@donga.com