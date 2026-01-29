“蘭博基利”金吉利稱米蘭契合自身風格 誓在接力賽雪恥

韓國短道速滑國家隊選手金吉利（22歲）是壹位笑容很多的選手。在早上6點就開始訓練的滑冰場，或是在吃飯休息的食堂，金吉利總是開朗地笑著。最近在忠清北道鎮川運動員村見到的金吉利表示：“平時常聽人說我是‘笑相’（笑臉）。我常常想著‘即使辛苦也要享受’，而且體力恢複也比較快。”但金吉利曾以淚水而非笑容結束的比賽是去年舉行的哈爾濱冬季亞運會。金吉利在自己生涯首屆亞運會的混合2000米接力賽以及女子1500米比賽中均奪得金牌，登上了領獎台的最高處。然而，她在最後壹項比賽女子3000米接力結束後流下了熱淚。這是因爲作爲最後壹棒領先滑跑的她，在距離終點線僅剩半圈時與中國選手發生碰撞摔倒，導致韓國隊僅獲得第四名。金吉利決心在下月6日（當地時間）開幕的2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會上徹底洗刷去年的傷痛。金吉利表示：“（在亞運會上）真的非常對不起姐姐們。非常想彌補當時的失誤。爲了擺脫對失誤的不安感，正全力投入訓練。”因加速能力出色而被稱作“蘭博基利”（跑車蘭博基尼+金吉利）的她，在此次冬奧會女子3000米接力賽中，也很可能作爲決定韓國隊獎牌顔色的最後壹棒出場。韓國女子短道速滑隊在冬奧會3000米接力項目中保持著最多奪冠紀錄（6次）。但在上壹屆2022年北京冬奧會上獲得第二名，未能實現三連冠。金吉利表示，看到在2024年巴黎夏季奧運會上實現團體賽十連冠的韓國女子射箭代表隊，感觸良多。她說：“想到‘她們能達到如此出色的水平，壹定付出了巨大的努力’。我們真的非常想重新奪回接力賽第壹的位置。”金吉利是在前兩屆冬奧會上作爲韓國王牌選手活躍的“短道女王”崔珉祯（28歲）暫時脫下太極標志的2023∼2024賽季，成長爲“世界級”選手的。她登上了國際滑聯（ISU）世界巡回賽綜合排名第壹的寶座，並捧起了“水晶球獎”。在備戰北京冬奧會的2021∼2022賽季國家隊選拔賽中，金吉利僅以第8名勉強入圍。但因排名靠後，最終未能踏上奧運舞台。在本次米蘭-科爾蒂納丹佩佐奧運會國家隊選拔賽中，金吉利堂堂正正地獲得了第壹名。在2024∼2025賽季回歸國家隊的崔珉祯，則憑借去年世錦賽金牌得主的身份，自動獲得了奧運賽季的太極標志。即將迎來個人第三次奧運征程的“老將”崔珉祯與“新星”金吉利，是引領韓國女子接力隊的“雙頭馬車”。同屬城南市廳的兩位選手，在1500米等個人項目上也是必須爲金牌展開激烈競爭的對手。金吉利表示：“和（崔）珉祯姐姐壹起進入決賽時，我們會互相說‘在前面見吧’。”即將迎來奧運首秀的金吉利表示，舉辦賽事的意大利米蘭似乎是與自己非常契合的城市。金吉利曾有在2023年進行賽前訓練以及去年參加國際滑聯世界巡回賽總決賽時訪問米蘭的經驗。金吉利笑著說：“米蘭似乎是和我非常契合的城市。賽場和街道非常漂亮，‘美食店’也很多。想在成功結束奧運會後，帶著愉快的心情去購物。”她的綽號“蘭博基利”中包含的蘭博基尼也是意大利品牌。任寶美 bom@donga.com