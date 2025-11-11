“前十企業”出口額佔比首次突破40%……偏重大企業現象進一步深化

受半導體“超級週期”的影響，韓國今年第三季度(7月-9月)的出口額創下了歷史最高值。但據調查，在全體出口額中，排名前十企業所佔的比重首次上升到40%左右，半導體繁榮效果集中在少數大企業身上。國家數據處10日發表的《不同特點企業貿易統計》（暫定）顯示，今年第三季度前十大出口企業的貿易集中度爲40.0%。比一年前上升2.6個百分點，創自2015年開始相關統計以來的最高值。第三季度整體出口額爲1850億美元，是自2010年開始統計以來的最大規模，其中40%屬於三星電子、SK海力士等主要出口企業。第三季度出口增加，主要受半導體進入超級週期的影響。資本貨物出口額爲1110億美元，同比增長11.2%，是連續8個季度保持增長勢頭，創歷史最高紀錄。特別是半導體出口額（464億美元）暴漲26.4%。包括汽車、家電產品等在內的消費品在4個季度後轉爲正值(+)，出口額爲239億美元。國家數據處人士解釋說：“雖然對美國和中國的出口有所減少，但受到了向歐洲出口電動汽車、向獨聯體國家出口二手車增加的影響。”這些企業的出口額一致呈現出向好勢頭。第三季度大企業出口額同比增加5.1%，達到1223億美元，創歷史最高業績。雖然消費品（-5.4%）和原材料（-5.1%）有所減少，但資本貨物出口增加12.2%。大企業受半導體繁榮的影響最大。中堅企業的資本貨物（9.4%）、消費品（4.4%）、原材料（2.6%）的出口均有一定程度增加，出口額達到歷史最大規模的323億美元。中小企業（298億美元）上述三方面產品出口額也均有增加，創歷史上第三季度最大出口紀錄。但偏重大企業的現象並未大幅好轉。大企業在整個出口中所佔比重達66.1%。有人指出，爲了緩解出口集中在特定品種和少數大企業的現象，需要多元化戰略。韓國開發研究院首席研究委員宋永寬（音）表示：“爲了擴大消費品、服務等的出口，政府應該通過加入跨太平洋夥伴關係全面與進步協定（CPTPP）等拓展新的市場。中堅、中小企業也不應該只依賴於一家企業的需求，需要努力實現多元化。”世宗=金秀妍記者 syeon@donga.com