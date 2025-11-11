韓國軍工企業積極部署未來科技 機器人遂行掃雷偵察任務

機器人將代替官兵探測並清除非軍事區（DMZ）內埋設的地雷。在戰鬥過程中尋找與大部隊失散的傷員，也成爲“機器狗”而非偵察兵的任務。這些都已成爲韓國軍隊已經或即將實現的現實。曾被視爲遙遠未來的人工智能（AI）與無人化技術，正快速投入實戰部署。據軍工行業10日消息，防衛事業廳近日在慶尚南道昌原市韓華航空航天公司工廠簽署了價值2700億韓元的“爆炸物探測排除機器人”量産合同。該裝備最早將于今年年底部署至壹線部隊，2027年完成戰備整合。現代樂鐵公司與彩虹機器人共同研發的軍用人工智能機器狗“軍工用多足步行機器人”，已完成在陸軍部分部隊的試驗部署。該機器人能以每小時4公裏速度行進，持續執行約2小時的偵察搜索任務。此類軍工市場環境的變化，預計將爲“韓國軍工産業”帶來重要發展機遇。這源于在以人工智能和無人化爲代表的尖端軍工領域，韓國具備領先的技術實力。韓國軍工企業僅今年上半年（1月至6月）就簽訂了69億美元（約10.03萬億韓元）的出口合同，鞏固了全球第十大軍工國家的地位。據美國《商業內幕》數據顯示，全球數字戰場市場規模將從2023年的534億美元（約77.72萬億韓元）增長至2032年的2095億美元（約304.9萬億韓元）。韓國軍工産業的下階段目標是跻身全球四大軍工強國。總統李在明在上月舉行的“2025首爾航空航天暨軍工展覽會”賀詞中強調，“實現軍工四大強國的目標絕非遙不可及的夢想”，“截至2030年將投入超預期的國防及航空航天研發（R&D）預算。”爲實現這壹目標，韓國軍工企業正全力發展人工智能與無人化等下壹代核心軍工技術。李元舟記者、金在亨記者 takeoff@donga.com、monami@donga.com