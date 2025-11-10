“我只是享受了我所熱愛的自行車運動。自行車是我人生的全部。”柳金燦（23歲）于9日在慶尚南道昌原市結束的“2025環慶南賽特別大賽”中以第壹名的成績完賽後如此表示。柳金燦從7日起在慶尚南道巨濟市、泗川市、南海郡、昌原市等4個市郡舉行的本次大賽中，以5小時39分9秒的成績率先完成全程230.8公裏賽段，位列個人綜合排名第壹。柳金燦在7日于巨濟市進行的第壹賽段比賽中，最後階段雙腿出現肌肉痙攣。自最後2.7公裏上坡地形沖刺路段起，其節奏明顯放緩。但在距終點線約10秒時，他以爆發性沖刺超越領先的鄭宇岚（37歲），成功奪得“黃色領騎衫”（授予個人綜合排名第壹選手的黃色上衣）。柳金燦在第二日于泗川市、南海郡壹帶進行的第二賽段中，于終點前500米再度超越競爭對手，守住了黃色領騎衫。最後壹天在昌原市區進行的第三賽段，他以穩定騎行爲個人綜合冠軍鎖定勝局。柳金燦同時還獲得了沖刺獎。作爲壹名普通辦公室職員的柳金燦，每周平均騎行三次，持續提升實力。即使在工作日需要上班時，他也會在淩晨3點左右起床進行約三小時騎行。柳金燦表示：“常有人問我‘是否辛苦’。但呼吸著清晨空氣在道路上馳騁的清爽感受，正是我日常生活的動力源泉。”他強調：“我是更注重過程而非結果的自行車愛好者。雖然收到周圍人‘這是戰勝艱苦過程的回報’的鼓勵，但于我而言，無論比賽獲獎與否，騎行過程本身就是獎勵。今後將繼續以既往姿態投身自行車運動。”金賢珍（34歲）與李海媛（34歲）以“最佳女騎手”項目10分積分共同位列第壹，壹同穿上了“粉色領騎衫”（授予女性第壹名的粉紅色上衣）。但金賢珍與李海媛因未完成第壹賽段，未能進入綜合排名。在45歲以上參賽選手中，金振必（46歲）以5小時37分11秒的成績奪得“金色圓點領騎衫”。昌原=趙英宇記者 jero@donga.com