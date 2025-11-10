中國機器人硬件實現90%國產化，“物理人工智能”市場呈現可怕擴張趨勢

有分析認爲，雖然韓國政府發表了與人工智能三大強國一起躍升爲“物理人工智能”引領國家的願景，但在物理人工智能（Physical AI）領域，中國已經佔據壓倒性優勢。中國早早地就搶佔機器人價值鏈的核心硬件等，正在迅速擴張生態界。有人指出，特別是全球機器人相關專業的在校生中，有42%是中國大學生，在人才確保方面也處於領先地位。● 中國機器人零部件實現90%國產化，壟斷供應鏈韓國智能信息社會振興院9日發表的《中國主導的人工智能+人形機器人產業現狀》報告顯示，中國在以機器人爲代表的物理人工智能市場上處於“獨行地位”。中國在機器人硬件領域具有優勢，再加上今年年初“深度求索”的出現，確保了相當於機器人“大腦”的人工智能技術，正在加快機器人開發。中國組建機器人硬件的零部件實現了90%的國產化。實際上，據日本諮詢企業野村綜合研究所透露，以去年12月爲基準，開發與人相似形態的“人形機器人”主體的企業中有一半是中國企業。韓國某專家解釋說：“即使生產同樣的機器人，如果想在美國生產，也要從中國採購所有零部件，因此價格會提高。這是中國機器人生態系統迅速擴張的背景。”龐大的數據也支撐着中國機器人生態系統。如果說人工智能相當於機器人的“大腦”，那麼學習人工智能的數據就相當於好的“教材”。特別是物理人工智能，必須要有產業環境特殊化的真實世界數據。去年中國的數據生產總量約爲41ZB（澤字節（1澤字節等於10的21次方字節），約佔全世界數據的28%。接受騰訊投資的中國機器人企業艾智機器人在中國上海設立了“數據收集工廠”，投入約100臺機器人，每天最多收集5萬條真實世界數據。業界觀測認爲，如果機器人應用大衆化，學習數據將歸屬機器人制造商，因此搶佔市場的企業和沒有搶佔市場的企業之間可能會出現數據“富者愈富、貧者愈貧”的現象。● 中國大學佔全球機器人專業42%人才庫也是壓倒性的。以去年爲基準，中國大學的機器人專業在校生人數爲58萬多人，佔全球總人數的42%。此外，中國還在推進吸引海外高級人才的“千人計劃”。國民力量黨議員崔秀珍辦公室6日從國家科學技術研究會及其下屬的政府出資研究院收到的資料顯示，去年年初，數百名政府出資研究機構的研究人員收到了有關千人計劃的郵件。以韓國科學技術院教授爲對象進行的調查也顯示，同一時期有149人收到了類似的郵件。韓國政府出資研究機構一人士提議：“政府層面開始培養物理人工智能，因此有必要制定包括人才培養在內統籌大規模投資、研發、規制改善等的管理體系，發揮製造強國的優勢，確保大規模數據和快速實證及商用化。”崔智媛記者 jwchoi@donga.com