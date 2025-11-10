黃仁勳稱已收到三星電子與SK海力士尖端內存樣品

英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO）黃仁勳（見圖）8日表示，已從三星電子、SK海力士及美國美光公司獲得尖端內存樣品。據分析，其所指尖端內存樣品應是各內存半導體制造商正在開發並推進量産的新壹代高帶寬內存“HBM4”樣品。據路透社、彭博社等媒體報道，黃仁勳首席執行官于當地時間8日在中國台灣新竹市舉行的台積電（TSMC）年度運動會上會見記者時表示：“SK海力士、三星、美光三家都是實力非凡的內存制造商，爲支持我司發展，它們均大幅擴充了産能。”針對內存供應短缺的擔憂，黃仁勳首席執行官表示：“業務增長勢頭十分強勁，各領域都可能出現供應短缺現象。”對于內存價格可能上漲的提問，他回應稱：“取決于各廠商的經營策略。”此外，黃仁勳首席執行官還透露，由于人工智能（AI）需求持續保持強勁增長，已向台積電提出擴大芯片供應的請求。他表示：“業務基礎非常穩固，每月都在持續增長壯大。”台積電首席執行官魏哲家證實“黃仁勳首席執行官確實提出了追加晶圓供應的請求”，但同時表示“具體數量屬于商業機密”。晶圓是指用于蝕刻半導體電路的超薄圓形矽晶片。魏哲家在當日活動上向員工表示，台積電每年都將創造新的營收紀錄。魏哲家首席執行官在活動中還稱黃仁勳爲“創造5萬億美元市值的男人”。英偉達于上月成爲全球首家市值突破5萬億美元的企業。李敏娥記者 omg@donga.com