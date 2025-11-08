朝鮮時隔16天再次向東部海域發射彈道導彈

朝鮮時隔16天再次發射彈道導彈進行挑釁。分析認爲，在朝美首腦會談告吹後，美國特朗普政府接連勒緊對朝鮮制裁的繮繩，朝鮮因此進行了武力示威。韓國軍聯合參謀本部當天表示：“7日中午12時35分左右，在平安北道大觀一帶捕捉到一枚疑似短程彈道導彈的發射體。”朝鮮發射彈道導彈違反聯合國安理會的對朝制裁決議。這是李在明政府上臺後，朝鮮自10月22日以來第二次發射彈道導彈進行挑釁。據推測，朝鮮當天發射的導彈是爲對韓國全境進行核攻擊而開發的被稱爲“朝鮮版伊斯坎德爾”的KN-23改良型。據悉，當天發射的導彈飛行了650公里左右，這與發射地區大觀到釜山的距離相似。有分析認爲，這舉針對的是5日進入釜山海軍作戰司令部的美國海軍第七艦隊所屬的核動力航空母艦“喬治·華盛頓”號。韓國軍方還認爲，朝鮮可能是爲了抗議美國的制裁措施而重新發起挑釁。美國財政部當地時間4日表示，因涉嫌參與洗錢等網絡犯罪獲得的資金，將把8名朝鮮國籍人士和2個機關指定爲制裁對象。此前的3日，美國國務院曾要求聯合國對向中國運送朝鮮產煤炭的7艘第三國船舶實施制裁。此外，韓國國家安保室當天召開了國防部、聯合參謀本部等相關部門參加的“關於朝鮮發射彈道導彈的緊急安保狀況檢查會議”。安保室表示：“已向總統報告了朝鮮發射彈道導彈的情況。”孫孝珠 hjson@donga.com