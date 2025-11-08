每十人中有一人“無依無靠”



調查結果顯示，韓國人的幸福度下降，社會孤立感加深。SK集團的非營利研究財團社會價值研究院和調查公司Triflight發行的年度報告《2025韓國人眼中的社會問題》顯示，個人的幸福度在10分滿分中爲6.34分，比去年（6.54分）有所下降。回答“身邊沒有一個人可以依靠”的比率爲9.8%，是前一年（4.1%）的兩倍以上。



對於此次調查結果，研究人員解釋說，低增長基調導致的經濟困難給個人心理帶來了“負面轉移”效果。以今年5月實施的問卷調查爲基礎製作的這一報告表明，雖然今年第二季度經濟進入恢復趨勢，但對經濟不確定性的不安仍然存在。對國家經濟的評價分數爲3.89分（滿分10分），創下了2020年首次調查以來的最低值。雖然對個人家庭經濟狀況的評價比去年有所提高，但認爲自己是中產階層的比率爲39.5%，遠遠低於以國家數據處資料爲準的中產階層比率（59.3%）。



但是，僅憑經濟因素很難說明幸福度和社會孤立感。多年來，韓國在經濟合作與發展組織38個成員國中幸福度處於最低水平，社會孤立感處於最高水平。每10萬人中自殺率在經合國家中居首位，獨自結束生命的孤獨死人口也呈增加趨勢。這與高齡化導致一人家庭劇增、激烈的競爭和社會兩極化導致生活質量下降不無關係。



此次調查中，社會問題對生活質量的影響不亞於感受景氣和房價不穩定等經濟問題。特別是，在各種社會問題上，“理念地區政治矛盾深化”的嚴重度排名在6年前的調查中排在第19位，但今年上升到了第4位。調查時間是彈劾和提前總統選舉時節，這一點可能產生了影響。要拓寬各年齡層參與經濟社會的機會，化解侵蝕社會資本的政治矛盾，強化困難時獲得情感和物質幫助的社會支持網絡。只有這樣，才能克服在超連接社會中呼籲斷絕社會關係的悖論。

