國民力量黨支持率17%，創張東赫任代表後最低值

26日公佈的輿論調查結果顯示，國民力量黨的支持率跌至張東赫代表就任以來的最低值17%。有分析認爲，張東赫發出庇護尹錫悅前總統的信息後，不僅是中間層，連保守層也在脫離。據Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韓國Research從23日至25日對全國1002名18週歲以上的男女進行調查後發表的2月第四周全國指標調查（電話面試方式、95%信賴水平加上抽樣誤差±3.1個百分點）結果顯示，國民力量黨的政黨支持率爲17%，共同民主黨爲45%。這是張東赫在法院一審判決尹錫悅無期徒刑的第二天即20日否定判決結果，拒絕“絕尹”（與尹錫悅割裂）後進行的首次NBS調查，國民力量黨出現自去年8月26日張東赫就任以來的最低支持率。在此前2月進行的第一週調查中，共同民主黨和國民力量黨的支持率分別爲41%和22%。特別是在中立層，國民力量黨的支持率跌至個位數9%，是自首次開始全國指標調查的2020年7月以來的最低值。在國民力量黨的地盤大邱和慶北，其支持率也與共同民主黨相同，爲28%。有人指出，張東赫一直致力於團結支持層，卻連保守層也在背轉身去。由於支持率的衝擊，國民力量黨內出現了要求張東赫辭職的要求。親韓東勳派議員安祥薰當天表示：“照此下去，6月地方選舉的結果是顯而易見的。我們敦促張代表主動辭職。”李相憲記者 dapaper@donga.com