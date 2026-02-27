新秀李世英目標273碼開球 渴望觀衆歡呼

從准會員入會到獲得壹級巡回賽種子資格，僅用時158天。“超級新人”李世英（19歲）已准備好撼動韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽格局。韓國女子職業高爾夫巡回賽2026賽季將于下月12日在泰國春武裏阿瑪塔斯普林鄉村俱樂部（標准杆72杆）舉行的利朱蘭錦標賽拉開帷幕。衆多選手翹首以待賽季開幕，但對李世英而言，此次揭幕戰尤爲特別。因爲她將首次站上自幼通過電視觀看並爲之揪心的“夢想舞台”。李世英近日接受《東亞日報》采訪時表示，“韓國女子職業高爾夫巡回賽曾是難以想象的職業世界，是我曾模糊憧景‘將來若能站在那舞台上就好了’的向往之地”，“作爲推薦選手幾次參加巡回賽，親身感受到觀衆們的歡呼後，更加渴望來到這裏。”她並非僅有激動。擊球感覺已達到拿起球杆以來的最佳水平。李世英去年6月在准會員選拔賽中獲得第10名，踏入職業賽場後，僅用5個月便成功晉級壹級巡回賽。去年7月投身跳躍巡回賽（三級）的李世英，9月便首次奪冠，獲得正式會員資格。乘勝追擊，在兩個月後11月舉行的種子排名賽正賽中，她四輪總成績低于標准杆11杆，共277杆，位列第4，輕松獲得只有排名前20才能拿到的“種子資格”。李世英說：“9月奪冠後手感很好，覺得只要保持這個狀態，就能毫無遺憾地參加選拔賽”，“所以比起試圖改變原有打法，更專注于堅持備戰跳躍巡回賽時的訓練。”爲迎接本賽季，她赴新西蘭進行了爲期兩個月的“地獄訓練”，增添了壹件“武器”。李世英是開球距離可達273碼的長打者，因此第二杆使用挖起杆的情況不少。在新西蘭集訓期間，她專注于提高挖起杆的精准度。李世英說：“因爲開球遠，五杆洞通常剩80米上果嶺，四杆洞剩120米左右。這時必須打好才能多抓小鳥，所以我集中練習了球的旋轉量和距離感”，“此外，爲了在挖起杆失誤時仍能抓鳥，還補強了10米以上的長推感覺。”李世英的賽季目標很純粹：與其執著于新人王頭銜，不如每場比賽都打出不留遺憾的球。她認爲，過程完美，奪冠的結果自然會隨之而來。但她心中仍有壹個“約定之地”——濟州島，那是她8歲開始學球後，爲訓練生活了8年的地方。李世英笑著說：“在濟州長大並磨練球技，所以首勝壹定要在濟州舉行的比賽中取得。我喜歡藍色，最想舉起象征濟州的‘濟州三多水大師賽’冠軍獎杯。”金正勳記者 hun@donga.com