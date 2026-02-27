美國貿易代表稱部分國家關稅將提至15% 其他國家可能更高

美國貿易代表辦公室（USTR）代表傑米森•格裏爾25日（當地時間）接受《福克斯商業新聞》采訪時，就最近唐納德•特朗普總統對所有貿易夥伴國征收10%全球關稅壹事表示，“部分國家的關稅將提高到15%，其他壹些國家可能會更高”。此舉意在強調“差別征收”原則，即對切實履行與美國簽訂貿易協定的國家征收相對較低的關稅，而對未履行協定的國家征收高額關稅。此外，美國聯邦最高法院20日雖裁定特朗普政府的互惠關稅征收行爲違法，但此舉也可被解讀爲美方施壓，表明其將維持替代關稅政策，若不想被征收高于其他國家的關稅，就不要違背美國的要求。格裏爾代表表示，將通過“貿易法301條款”調查，檢查已簽署貿易協定的國家對美投資履行情況。他將貿易法301條款界定爲“督促貿易夥伴國切實履行協定的執行機制”，並警告稱，“若推翻協定或持續不公平貿易行爲，美國可能加征更高關稅”。1974年制定的貿易法301條款賦予美國對外國政府針對美國企業的不合理、歧視性措施等加征關稅的權力，無需經國會另行批准。格裏爾代表近期曾多次敦促韓國放寬數字監管等。格裏爾代表還強調，“貿易法301條款、以及賦予商務部調查權的貿易擴展法232條款等，是我們能夠征收可持續關稅的領域”。貿易擴展法232條款規定，總統可以國家安全爲由對特定領域加征關稅。有觀察指出，雖然規定可對與美貿易存在歧視行爲的國家征收最高50%關稅但尚未適用的“關稅法338條”，也可能成爲美國施壓貿易夥伴的另壹手段。格裏爾代表接受彭博電視台采訪時也表示，“白宮正在准備壹份在適當情況下將全球關稅提高至15%的公告。”金允珍記者 kyj@donga.com