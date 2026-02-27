對韓稱“永遠排除”，對美則示意對話……想鑽同盟空隙的離間計



朝鮮國務委員長金正恩宣佈，將永久化把韓國定性爲敵人的“敵對兩國論”。據朝鮮媒體26日報道，他在勞動黨第九次黨代會總結報告中說，“韓國是永遠的敵人”，並表示將永遠排除在同族這一範疇之外。他還表示，如果美國尊重朝鮮的有核國地位，撤回對朝敵視政策，朝鮮“沒有理由不和睦相處”，向美國伸出了對話的手勢。這相當於在美國總統特朗普3月底訪華前夕，提出了舉行朝美首腦會談的條件。



可以認爲，儘管韓國政府爲了改善南北（韓朝）關係接連採取“對朝信賴措施”，金正恩的發言也沒有改變對韓斷絕政策的想法。金正恩第一次提出敵對兩國論是在2023年，這次在每五年決定朝鮮戰略路線的最高決策機構黨代會上乾脆確定了方針。不僅如此，朝鮮還把韓國政府的柔和政策貶低爲“騙局”，威脅稱“韓國完全崩潰”，即對韓進行核攻擊的可能性。



金正恩雖然給美國留有對話的餘地，但要求美國接受自己擁核地位的立場沒有改變。他在去年9月最高人民會議演講時曾表明類似的立場，一個月後，前來韓國的特朗普總統提議舉行美朝首腦會談，但沒有得到迴應。這一次可以解讀爲，特朗普此次也一直表示希望與自己見面，因此向特朗普施壓，要求先拿出承認自己擁核國家的“禮物”。如何不讓把朝鮮稱爲“核國家”的特朗普被其牽着走，已成爲韓國政府當前的課題。



應對朝鮮這種旨在使韓美無核化原則出現裂痕的“通美封韓離間計”，最有效的方法是韓美同盟不出現縫隙。但是，最近韓美就聯合軍演等問題出現摩擦，韓國政府內部圍繞對朝政策也出現了“自主派”或“同盟派”的分歧。原本由外交部出面的韓美對朝政策協議體，在統一部的反對下，自去年12月召開第一次會議後杳無音信。即使爲時嫌晚，青瓦臺國家安保室也應該與美國白宮正式協調對朝政策。只有這樣，才能事先防止特朗普即興進行核直接交易的危險。

