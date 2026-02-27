金正恩之女金主愛登上閱兵式主席臺，未明示世襲，增強存在感

朝鮮國務委員長金正恩的女兒金主愛（13歲）以勞動黨第九次代表大會爲契機，出席了25日舉行的閱兵式。朝鮮媒體公開了多張她與金正恩並排的“兩人合影”。據朝鮮中央通訊社26日報道，金主愛和母親李雪主一起參加了前一天舉行的閱兵式，在主席臺上坐在金正恩的身後。畫面中，金主愛與金正恩一樣穿着黑色皮大衣，與扶着欄杆走下來的金正恩並排走下樓梯，位置更加居中。還有畫面顯示，金正恩貼近金主愛，指着某處進行說明。此次黨代會的主要看點，在於金主愛能否被賦予正式職務，正式確立“四代世襲”的接班格局。韓國國家情報院最近向國會報告說，金主愛進入了接班人“內定階段”。但朝鮮媒體在黨代會期間沒有提及金主愛的正式職責。據分析，這是因爲金主愛的年齡還沒有達到入黨成爲勞動黨黨員的最小年齡18歲等。此外，當天的閱兵式罕見地在沒有動用洲際導彈等新型武器和常規裝備的情況下，以兵力爲主進行。這是自2015年10月勞動黨建黨70週年活動以來的13次閱兵式上，首次沒有裝備亮相。不過，金正恩再次確認了強化核武力的意志。金正恩在20日、21日舉行的第九次黨代會的“工作總結報告”中表示：“今後將按年度制定加強國家核武力的計劃，將致力於增加核武器數量、擴大核運用手段和利用空間的事業。”這意味着要增產核彈頭，並加快開發搭載核彈頭的多種武器體系。據朝中社報道，金正恩強調，新的國防發展五年計劃課題中，將包括加強的地面及水下發射型洲際導彈綜合體和攻擊敵國衛星的特殊資產等。這可以解釋爲，朝鮮要開發可以打擊美國本土的洲際導彈級潛射彈道導彈和攔截衛星的導彈或激光武器。此外，金正恩還把600毫米火箭炮、新型240毫米火箭炮、作戰戰術導彈綜合體等規定爲對南攻擊的主要打擊手段。他表示：“將按年增加部署，大幅提高‘集哨攻擊’（集中火力，完全清除目標）的密度和持續性，進一步加強戰爭遏制力的核心部門。”韓國軍方一名官員表示：“這是在威脅韓國在非常時期用裝有核和常規彈頭的火箭炮將韓國夷爲平地。預計朝鮮將最大限度地提高核和常規整合能力，並進一步致力於開發新型祕密武器。”李允泰記者、尹相虎記者 oldsport@donga.com、ysh1015@donga.com