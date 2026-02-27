首爾江南三區公寓價格時隔100周止漲轉跌

在李在明現任政府正式確定5月9日結束對多套房産持有者重征轉讓稅豁免期約壹個月後，首爾江南三區（江南、瑞草、松坡區）公寓價格集體轉爲跌勢。江南區和瑞草區公寓價格下跌是自2024年3月第二周以來時隔100周，松坡區則是自同年2月第壹周以來時隔105周。分析認爲，李在明總統通過社交媒體等強力敦促多套房産持有者抛售房源，導致在高價住宅集中的區域，多套房産持有者爲在重稅實施前處置房産而積壓的房源增多，降價成交接連出現。據韓國房地産院26日發布的周公寓價格動向顯示，本月第四周（截至23日），江南三區及龍山區公寓價格下跌。江南區公寓價格較前壹周的0.01%轉爲下跌0.06%，爲2024年3月第二周以來時隔1年11個月首次下跌，在25個區中跌幅最大。松坡區（-0.03%）、瑞草區（-0.02%）、龍山區（-0.01%）、京畿道果川市（-0.10%）等地區房價也出現下跌。除江南三區和龍山區外的首爾21個區，公寓價格呈現上漲，首爾整體公寓價格較前壹周（0.15%）上漲0.11%，自1月第四周（0.31%）達到高點後，漲幅連續四周收窄。分析認爲，這是由于多套房産持有者希望在重稅實施前處置房産，急售房源增加，導致以江南區爲中心的要價下跌，實際成交價較現有最高價下降數億韓元。據房地産平台“公寓實際交易”數據，首爾公寓房源在李在明總統于社交媒體X（原推特）正式發文表明多套房産持有者轉讓稅重征方針的前壹天，即上月22日爲56216套，至本月26日增至70784套，增加25.9%。專家認爲，以江南和龍山爲中心的公寓價格下跌趨勢很可能持續至5月10日多套房産持有者轉讓稅重征實施前。當前住宅市場處于多套房産持有者積壓急售房源，而購房者等待進壹步下跌、雙方“拉鋸”的局面。明知大學房地産學系教授李相榮（音）表示，“高價住宅集中的江南區，稅負較重，房源迅速釋放，價格調整幅度也較大，因此率先出現下跌”，“後續跌勢是否持續，將取決于房地産稅制改編等進壹步政策手段及市中心新住宅供應情況等。”尹明珍记者、李祝福记者 mjlight@donga.com、bless@donga.com