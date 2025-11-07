“懶惰的完美主義者。”在京畿道高陽市壹家台球廳近日見到的職業台球選手鄭秀彬（26歲，NH農協卡）如此定義自己。強調充分休息的她坦言自身性格略顯“懶惰”。但對鄭秀彬而言，休息是爲將重執球杆的渴望提升至頂峰的手段。回到台球廳後，她會將球體擺放在相同位置持續訓練超五小時，直至擊出滿意杆法。這正是連台球“台”字都不識的大學生，入門壹年半後便跻身職業賽場並嶄露頭角的關鍵。鄭秀彬在5日舉行的2025-2026賽季職業台球女子部（LPBA）巡回賽第七站“國民幸福休息處海雲台度假村LPBA錦標賽”32強賽中，經決勝局以4比3力克“台球女帝”金佳映（42歲，韓亞卡），成功晉級16強。這並非鄭秀彬首次戰勝金佳映。她曾在上賽季巡回賽第二站64強賽中也擊敗過金佳映。在率先取得25分即獲勝的單局對決中，鄭秀彬在12比23的極大劣勢下，于第15局打出“高分連擊”豪取7分，繼而在第16局追加6分實現大逆轉。當時晉級四強的鄭秀彬表示：“因衆多觀衆矚目，抱著不能打出羞恥杆法的信念擊球，幸運之神似乎也眷顧了我。”鄭秀彬在本賽季平均得分榜上以1.025分位列第三，僅次于金佳映（1.158分）與“柬埔寨特級”斯隆•皮亞維（35歲，友利金融資本，1.039分）。她正以數據證明自己已非“潛力新星”，而是名副其實的次世代明星。鄭秀彬于2019年替友人在台球廳兼職時初識台球。兩年後正式投身台球運動的她回憶道：“因未接觸四球式或口袋式台球，連調節擊球厚度的方法都壹無所知。但台球運動本身充滿樂趣。”鄭秀彬認爲台球的魅力在于極致精細。她闡釋道：“姿勢稍偏或擊球點細微晃動，施加于球的旋轉便截然不同。按預想得分時的悸動感無與倫比。”深陷台球魅力的鄭秀彬向父母立下成爲職業選手的“驚人之言”後，便如癡如狂地專注其中。無數個深夜她摸黑徒步返家。除用餐與聽課時間外，每日在台球廳苦練逾八小時。經曆約壹年時間的強化訓練，鄭秀彬在2022-2023賽季TS洗發水-福拉雞LPBA錦標賽2022第三站中持外卡完成職業首秀。去年五月的團隊選拔中，她更獲NH農協卡邀約。曾在淑明女子大學統計學系就讀時以金融界就業爲目標的她，雖路徑稍偏，終歸得償所願。鄭秀彬自陳的優勢是身高（171厘米）。因鮮少使用球杆延長器，可始終保持擊球力道與厚度的穩定性。她更將逆境中保持鎮定的能力視作武器，正如對陣金佳英實現逆轉壹役。鄭秀彬透露保持平常心的秘訣在于接納結果的心態：“賽前必默念三句話，其壹爲‘即便落敗亦應真心祝賀對手’。另兩句屬商業機密。”當台球從興趣轉變爲職業，她也曾因成績焦慮倍感壓力。但見比賽服上漸增的贊助商標識，便重拾決心。鄭秀彬將于7日與隊友黃敏智（24歲）角逐壹個八強席位。志在刷新本賽事個人最佳戰績（四強）的她坦言：“今年欲彌補短板進軍決賽”，並展望道：“願十年後能成爲奪冠如家常便飯的頂尖選手。”高陽=韓鍾浩記者 ﻿hjh@donga.com