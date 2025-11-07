“韓國的下一次產業革命”，令人激動的想象



《韓國的下一次產業革命》是黃仁勳領導的英偉達公司最近製作併發布的致敬韓國視頻的題目。在製造業面臨崩潰危機、工作崗位減少、人才流失、連現狀也難以維持的情況下，卻突然說什麼產業革命。更令人驚訝的是，觸動這種“國爽級希望電路”的還不是別人，居然是一家外國企業。外界的視線偶爾會成爲重新發現我們被遺忘的潛能的契機。炸雞和燒啤混飲、網吧、韓流……兩天一夜的時間裏，黃仁勳發出的感嘆指向了我們就像空氣一樣在日常生活中習以爲常的東西。



黃仁勳預測韓國產業的復興，並提出了自己的根據。他說：“美國雖然在軟件方面具有優勢，但製造業較弱，歐洲相反，製造業較強，但軟件較弱，韓國同時具備了兩種力量。”廣泛的製造業投資組合、頗具競爭力的信息技術基礎設施，再加上K電視劇、K醫美等軟實力支撐的韓國，是人工智能技術滲透到產業各處、起到經濟發展催化劑作用的最佳條件。黃仁勳所說的韓國的優勢，並不僅僅停留在半導體工程技術或防彈少年團的全球粉絲團等已經暴露出來的成就上。他看到的不是我們產業的“現在”，而是“潛力”。“韓國成爲人工智能領導的可能性是無限大的”，這一評價也是因爲看到了韓國此前書寫的經濟奇蹟歷史。



“韓國產業革命”這一願景光聽着就讓人心潮澎湃，這是因爲人們期待人工智能能夠成爲令人厭煩的低增長的突破口。韓國經濟的潛在增長率和生育率已經連續30多年大幅大滑。特別是對於出生後一次也沒有經歷過高速成長的MZ世代及其後續世代來說，經濟停滯和就業難成了生活中不變的常數。在這種情況下，黃仁勳首先提出革新韓國製造業現場，最大限度地提高生產效率，這是韓國絕對無法拒絕的提議。懷抱向全世界擴散人工智能雄心的英偉達，希望通過與韓國結成“人工智能同盟”打開本公司產品的銷路，證明其效用。對於我們來說，人工智能革命也不僅僅是技術潮流，更可能是打開增長水流、提升增長水壓、改變世代敘事的最後機會。



我不認爲黃仁勳的藍圖是虛幻的，因此也不認爲只要引進圖像處理裝置（GPU）就能自動實現相當於革命的產業大轉換。因爲，即使性能再優秀的人工智能芯片，如果不具備連接和利用它的人和系統，韓國製造業的陳舊體質也不會改變。在此基礎上，容忍失敗的組織文化、支援鼓勵企業家精神復活與革新的治理、大中小企業及創業企業共同參與的開放型生態系統等，應該融合在一起。尤其是，希望政界不分朝野，在人工智能投資和培養方面優先予以照顧。最終，除了我們原有的優點之外，其他都要改變。比引進技術或資源更難的事情，是創造可以啓動的社會環境。



當然，在革新的種子長期枯竭的韓國社會，並不期待所有的變化和準備過程都能一蹴而就。儘管如此，我想，以此次機會爲契機，實驗性創意得以生存，革新企業萌芽，引領新產業的生動的經濟環境再次來到我們青年身上，情況又會如何呢? 雖然現在還是奇蹟般的事情，但只要想象一下，就能暫時感受到幸福感。

