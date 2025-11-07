開設“透支存摺”賣掉商住兩用房的青年們……“舉債投資”并非槓桿



韓國綜合股價指數（KOSPI）在世界股市中上漲最快，再加上政府也積極勸說投資，舉債進入股市的青年投資者正在劇增。“漲盤時我不能缺席”的“錯失恐懼”心理強烈發動。雖然本週經歷了股價暴跌的衝擊，但青年層的投資熱情絲毫沒有減弱的跡象。



6日，KOSPI指數以4026.45點收盤，上漲0.55%。此前的3日，KOSPI創下4221.87的歷史最高價，但受美國出現的“人工智能泡沫論”影響，在4、5日兩天內下跌了5%以上。昨天的股價反彈是由“東學螞蟻（散戶投資者）”主導的，個人投資者連續三天接受外國投資者拋售韓國股票。



儘管市場不穩，但投身於所謂“牛市”的青年“蟻民”仍然熱情高漲。還有上班族因中籤概率渺茫而註銷認購賬戶轉投股市，也有青年賣掉作爲婚資繼承的商住兩用公寓去購買股票。還有大企業職員訴苦說，開通透支存摺、借錢類計投資超過1億韓元，一個月的工資在本週暴跌的股市中打了水漂。據悉，之前在上漲行情中押注股價下跌而遭受重創的“蟻民”中，也有不少是二三十歲的青年。爲投資股票而個人從證券公司借來的信用交易融資餘額，在3個月內激增至近4萬億韓元。



眼下難以預測股市今後的動向。過剩的全球流動性、對人工智能革命的期待感等上升因素，和對過度的人工智能投資的擔憂和美國引發的貿易戰的不確定性等下降因素並存。在韓國股市，由於鉅額對美投資承諾導致韓元貶值長期化，想要避免匯率損失的外國投資者有可能脫離韓國股市。



這種情況下，“挖空心思籌錢”“舉債投資”等股票投資，可能會給青年羣體的資產積累途徑留下嚴重的後遺症。儘管如此，在公寓價格像閣樓一樣一路上漲、首爾和京畿地區住宅交易和貸款受限、甚至放棄買房的青年們也紛紛涌入股市。就連本應警惕並進行管理的金融當局，也聲稱“舉債投資也是一種槓桿”，助長了以借來的錢當作槓桿進行投資的方式。不管是股票還是房地產，依靠舉債的投資都是危險的。政府應該停止這種負不起責任的股市拉擡行爲，股市參與者們也要銘記“只在自己可承受範圍內投資”的原則。

