韓美在國家安全保障會議中磋商在韓國建造美國船隻

據悉，韓國政府將通過韓美國家安全保障會議新設的“造船合作協議體”，討論在韓國境內建造美國軍艦的方案。通過韓美首腦會談新設的該協議體，將加快緩解被認爲是韓美造船合作絆腳石的美國船舶限制。據多名韓國政府消息人士5日透露，政府的方針是，通過韓美之間的協商，在安全對話會議造船合作協議體成立後，立即與美國磋商繞過船舶限制的方案。韓美10月29日在李在明總統和美國總統特朗普舉行的首腦會談上，爲加強造船合作，就在安全對話會議新設造船合作協議體達成了協議。韓國政府高層消息人士表示：“協議體的構成和討論內容將在（與美國）以後討論。”韓國政府認爲，爲了以韓國企業爲中心投資1500億美元（約220萬億韓元）的“讓美國造船業再次偉大”，美國必須迅速放寬船舶限制。目前，《伯恩斯-托勒夫森法》規定，美國軍艦或軍艦船體及主要部件不得在海外建造；《瓊斯法》則規定，美國境內港口之間的貨物運輸必須使用美國建造的船舶。據悉，美國海軍部8月向韓國政府詢問了有關繞過船舶限制的構想的意見。據悉，在此過程中，特朗普還提出了通過行政命令免除限制韓國企業船舶限制的方案。雖然美國國會最近接連提出了將同盟國排除在瓊斯法規定的限制之外的方案等放寬船舶限制法案，但由於法案在短時間內通過的可能性較低，所以特朗普討論了發佈可以繞過這些限制的臨時行政命令的方案。此後，韓國防衛事業廳和美國海軍部之間新設了“工作組”，但後續磋商沒有取得任何進展。韓國政府一消息人士表示：“據我所知，白宮方面需要做出政治決斷的部分很多，因此討論速度並不快。”但是，隨着韓國總統辦公室和美國白宮決定直接組成實務磋商協議體，有人期待，爲韓美造船合作而放寬限制將獲得動力。韓國造船企業認爲，即使通過“讓美國造船業再次偉大”項目赴美投資，也離不開與韓國造船設施的合作。但據悉，今後國家安全磋商會議之間的造船合作協議體中，將不會討論韓國推進的引進核動力潛水艇的相關協議。申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com