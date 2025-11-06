一再出現的公共步道開放爭議……“私有土地”不能成爲封堵的理由



最近，首爾市江東區高德洞的一個公寓園區表示，將阻斷貫穿園區通往地鐵站的公共步道，禁止外人出入，從而引發了爭議。有的居民主張，外部人員出入私有地段會造成損失，因此要阻止出入；附近居民則認爲，以設置步道爲條件得到了重建許可，事後卻對他人不便視而不見是利己主義，兩種意見針鋒相對。



封閉公共步道的爭議已經反覆了好幾年。2019年入住的首爾市江南區開浦洞的重建公寓在公共步道上設置了1.5米高的圍牆，禁止外人出入。該園區在重建當時還以設置步道爲條件，獲得了容積率獎勵。雖然違反了約定，但是處罰卻只有100萬韓元的罰款。而且這不是對關閉步道本身，而是對未經區政府許可設置設施的罰款。去年，公寓居民以阻止設置圍牆的區政府爲對象提起的訴訟中，居民們勝訴。法院認爲，開放步道只是工程實施方工會承諾的，入住竣工園區的居民不繼承其義務。



問題是，這樣的爭議今後很有可能進一步擴大。目前正在進行的狎鷗亭和汝矣島重建大部分將沿着漢江大規模進行。狎鷗亭三區重建在計劃階段，就是否在地面上建設通往漢江的公共步道，經歷了陣痛。因爲已經出現了判例，所以即使這些園區在入住前爲了進行工程而設置公共步道，入住後也很有可能築起圍牆阻止通行。如果公共步道被堵，對於普通市民來說，這些重建公寓將成爲漢江周圍的城牆。



每當出現這種爭議時，居民們都會主張“這是私有地，公共侵害了財產權”。但重建小區的價值真的是100%屬於該小區居民嗎？選址對房地產價格有絕對的影響。周圍有沒有地鐵站、學校是否近、道路是否暢通等。也就是說，用稅金由公共建設和管理的基礎設施對土地的價值產生巨大影響。重建也要在具備位置、有基礎設施的地方纔能進行。



關閉公共步道意味着特定園區的居民將壟斷性地享受這種應該共同享受的價值。居民們認爲安全和治安不安、步道管理費用負擔等是封閉的理由，但這是政府和地方自治團體與小區居民、附近居民進行討論後，完全可以找到解決方案的問題。另外，如果正確整頓步道的法律權利關係等制度，就可以防止設置後關閉的“裝聾作啞”式“小伎倆”。



在韓國，公寓已經變成在小區內解決所有日常生活的封閉社區。不能否認，這種加高圍牆排除外部人士的居住形態對韓國特有的偏好公寓現象、地區與園區間分出“等級”、甚至公寓價格急劇上漲等產生了影響。只有政府和地方自治團體儘快找到公共步道爭議的解決方法，才能防止新建公寓再次回到築起圍牆的封閉社區的情形。

