韓國女性爲何偏愛深夜拌飯？



看到標題（“韓國女性爲何非要在淩晨吃拌飯？”）的瞬間，筆者不禁贊歎。是啊，韓國女性爲什麽要在淩晨吃拌飯呢？即便不是非得如此，當她們參加完需要保持體面的場合後，在遲歸的夜晚，或是因必須處理的“收尾工作”而疲憊不堪、深夜返家時，爲什麽韓國女性總會想用大碗裝上滿滿的野菜，將冷飯草草拌著吃下去呢？關鍵不在于“吃”這個行爲本身。吃與不吃，想吃卻吃不到，都無關緊要。難道有哪位韓國女性不理解“這種心情”嗎！



2000年出生的詩人朴有彬的第壹本詩集，而且置于卷首的這首詩意味深長。其中可見壹種試圖用心解讀“由無意義的菜肴組成的加密悲傷”、並傾注誠意的探索者姿態。當然，“無法抵達緣由”。也無需知道緣由。只需片刻想象那些捶著胸口、硬生生將拌飯咽下的女性們，便已足夠。限于篇幅，未能完整介紹詩的後續部分，實爲遺憾。懇請讀者務必找來壹讀。壹位耀眼的新星已然誕生。



這是實情，亦是浪漫。淩晨時分著實美好。



無論是什麽，下咽的瞬間總是愉悅。比起無所事事的白晝，無法晾曬的被褥正惱人地積蓄著潮氣。



那種什麽事都無法完成的焦渴。我想吃野菜。或者說，



覺得不如像野菜那樣，呼魯壹口吞下去更好。



記憶



拌飯的效用



我們熱愛精巧的謊言。話雖如此，



那是由無意義的菜肴組成的加密悲傷。



這裏總是需要誠意。即便辨識不清地用勺子攪拌著，



女人們究竟爲何要蜷坐在熄了燈的廚房壹角，



懷抱著那只大碗。



無法抵達緣由。



（後略）――朴有彬（2000年～ ）

