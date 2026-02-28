瀕臨消亡危機的國民力量黨……68%的支持層拒絕“絕尹”

在6月3日地方選舉即將到來之際，隨着國民力量黨“支持率衝擊”的持續，黨心和民心的“脫鉤”現象越來越嚴重。民意調查結果顯示，大部分國民力量黨支持者認爲12月3日緊急戒嚴“不是內亂”。有分析認爲，國民力量黨代表張東赫拒絕“絕尹（與尹錫悅前總統割裂）等，未能擺脫尹錫悅的泥潭，失望的中立保守層背道而馳，黨與民心背道而馳，正在走向極端化。韓國蓋洛普24日至26日以全國1000名18週歲以上人士爲對象實施並於27日公佈的民意調查結果顯示，43%的受訪者支持共同民主黨，22%的受訪者支持國民力量黨。以韓國蓋洛普調查爲基準，這是去年8月26日張東赫就任代表以來的最低支持率。以同一機關的調查爲基準，國民力量黨支持率在因前代表韓東勳被除名等引發嚴重內訌的1月第四周和2月第二週也曾低至22%。特別是在對12月3日緊急戒嚴事態的觀點調查中，國民力量黨支持羣體只有21%的人回答“是內亂”，68%的人回答“不是內亂”。這與在全體調查中64%的人回答“緊急戒嚴是內亂”、只有24%的人回答“不是內亂”截然相反。有分析認爲，這是因爲國民力量黨在支持率下降的情況下正在走向政黨極端化。在此次調查中，1000人中有207人表示自己是“國民力量黨支持者”，不僅低於共同民主黨的支持者（438人），還低於無黨派人士（280人）。這與今年1月進行的第2周的調查結果（1000名中有258名是國民力量黨支持者）相比，大幅減少。黨內有人對黨心和民心的極端背離表示：“看不到危機的出口。”他們認爲，被黨內支持者民意所困的張東赫領導層與民意漸行漸遠，如果支持羣體的強盛化持續下去，即便在地方選舉之後，也難以找到革新動力。還有人擔心，隨着贏得選舉勝利更加艱難，政黨稍有不慎就會走向滅亡之路。曾擔任黨緊急對策委員長的首都圈初選議員金龍泰在通話中指出：“黨的支持率數值處於緊急狀況，但我黨感受不到這一點，這種狀況本身就是更嚴重的緊急狀況。黨領導層擁護12月3日緊急戒嚴的立場，正在導致把中立保守的政治領土獻給共同民主黨的結果。”李相憲記者、李知雲記者 dapaper@donga.com、easy@donga.com