6月地方選舉在即，執政黨陷入8月黨權爭奪戰



“不是常說‘高爾夫和選舉，一擡頭就輸’嗎？”



這是李在明總統在擔任總統候選人的去年5月16日警惕“大勢論”時說的話。因爲是尹錫悅前總統遭彈劾後舉行的選舉，共同民主黨內部公然出現了“勝利是理所當然的，怎麼會是以幾個百分點的差距獲勝?”的說法，李在明則強調應該低調到底。據悉，由共同民主黨議員朴智元最早使用的這句話，每到選舉季節，都會作爲對陷入樂觀論的政黨的警告用語而被重新提起。



但是，距離李在明政府的第一個評價臺——6月3日地方選舉還有3個多月的時間，共同民主黨卻絲毫沒有低頭。黨內已經出現了“勝利已成既定事實”的氛圍，人們關注的只是勝利有多大。2018年的地方選舉，全國17個市、道中，除大邱、慶北、濟州之外，在14個地方獲得了勝利，如今有很多人樂觀地認爲會比當時取得更大的勝利。就連首次提出“高爾夫和選舉”格言的朴智元，23日也表示“大邱也會被我們吃下”，對壓倒性勝利充滿信心。



因此，共同民主黨的目光已經投向了8月的全黨大會，而不是6月的地方選舉。8月份選出的黨代表任期兩年，將掌握在李在明政府中期舉行的2028年議會選舉公推權，併成爲2030年總統選舉的有力候選人。擔任李在明總統的黨代表一年剩餘任期的鄭清來代表很有可能挑戰連任，而繼國務總理金民錫之後，27日恢復黨籍的前代表宋永吉、以合黨爲前提的祖國革新黨代表曹國也提出了挑戰說。能夠明確體現這種氛圍的事例就是“旨在取消李總統案公訴和推進國政調查的議員團體”。由具有反鄭清來傾向的親李在明派議員主導的這一團體，一度有65%（162名中105名）的共同民主黨現任議員參加。雖然他們主張“不是派系團體”，但大多數人分析說，事實上，這是面對8月的全黨大會，部分議員爲了推舉特定候選人而集結的。雖然鄭清來就此單獨設立了處理取消公訴的正式機構，但該團體決定不解散。對此，有人稱“這證明另有目的”。



議員們已經望着8月陷入權力鬥爭，支持羣體也在分派鬥爭。衝着李在明新近入黨的支持羣體“新李在明”和之前主流的親盧武鉉-親文在寅勢力出現主流之爭，親執政黨傾向的油管博主們也加入其中，使矛盾進一步激化。李在明曾親自擔任里長的粉絲俱樂部“在明家村子”最近強制讓鄭清來和最高委員李盛潤退了會。對此，鄭清來聲稱是“民心尺度”的《挑刺日報》對“新李在明”進行抨擊，稱之爲表裏不一的“新西瓜”。



執政黨在左右政府國政運營動力的第一次全國單位選舉即將到來之際，有可能會陷入權力鬥爭的傲慢之中，這是因爲在李總統的支持率超過60%的情況下，第一在野黨國民力量黨本來就支離破碎，幾乎形成不了威脅。但是在《活力韓國》中，在距離地方選舉還有3個多月的時間裏，誰也不知道什麼時候突然會發生什麼事情。正如李總統所說，高爾夫和選舉一擡頭就是輸。

