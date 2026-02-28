“江南區比特幣盜竊案” 嫌疑人竟是曾報案遭黑客攻擊的公司代表

經查，首爾江南警察署保管的大額比特幣被盜案，其作案者正是當初以遭黑客攻擊爲由報案的那家加密貨幣公司相關人士。其中壹人還被曝涉嫌介入所謂的“建鎮法師”薦舉候選人資金案，因涉嫌違反《政治資金法》的協助犯罪正在接受審判。京畿北部警察廳網絡犯罪調查科于27日表示，已以涉嫌違反《信息通信網法》（黑客攻擊）及《特定經濟犯罪加重處罰法》中的計算機等使用詐騙罪，對壹名40多歲的加密貨幣公司代表A某和該公司實際運營者、40多歲的李某申請了拘捕令。警方調查中，A某代表承認了嫌疑，稱“遭受黑客攻擊後，公司經營陷入嚴重困境，急需資金”。但據悉，運營者李某否認了自己的罪行。特別值得壹提的是，李某被證實正因涉嫌在“建鎮法師”全成裴涉及的薦舉候選人資金案中，違反《政治資金法》協助犯罪而接受審判。他涉嫌在2022年地方選舉前夕，介入了全某壹方爲請求推薦候選人而提供政治資金的過程。此外，警方還掌握到，李某在調查過程中爲混淆偵查視線，曾虛假陳述稱是逃往海外的黑客鄭某盜取了加密貨幣。該案件始于2020年，涉案公司向江南警察署報案稱其公司持有的加密貨幣遭黑客攻擊。警方在調查過程中確認了壹個身份被盜用的第三方賬戶，並于2021年11月左右，從該第三方處任意提交並扣押了22枚比特幣。然而，警方當時並未將這些比特幣存放在警方所有的“冷錢包”中，而是存放在報案公司的冷錢包裏，並且也未接收從錢包中提取加密貨幣所需的“助記詞”。警方認爲，李某等人正是利用掌握的“助記詞”等信息，于2022年5月6日，將存放在江南警察署的22枚比特幣恢複並轉移至其他錢包。案發時，這些比特幣價值約10億韓元（約合人民幣530萬元）。經查，兩人已將比特幣全部套現使用。警方相關人士表示：“2021年時，對虛擬資産的扣押本身就很罕見，保管規定也不如現在完善，（江南警署的）負責人員似乎未能充分了解相關指南。”千鍾炫記者 punch@donga.com