李在明總統瞄准“投機性單住房業者” 稱將動用壹切政策手段加以規制

分析認爲，李在明總統提及將針對多套住房持有者乃至投資、投機性單套住房持有者“動用壹切政策手段”，此舉重申了政府意在以實際需求者爲中心重組房地産市場，並采取強力規制的決心。提高多套住房持有者的綜合房地産稅、縮減非自住單套住房持有者的長期持有特別稅額減免、強化附加貸款限制等囊括稅收與金融領域的全方位施壓措施，有可能被同時啓動。李總統26日在社交媒體X（原推特）上表示：“將根據實際居住的單套住房這壹基本點，依據居住與否、住房套數、房價水平、規制詳情、地區特性等細致地賦予權重，設計出在積極保護普通居住的同時，徹底封堵利用住房進行投資、投機的方案。”政府正在考慮調整適用于轉讓所得稅的長期持有特別稅額減免制度。李總統曾于上月23日在X上指出：“即便是非自住的單套住房，如果是非居住用的投資、投機性房産，僅因長期持有就給予稅費減免，這看起來很奇怪。”現行長期持有特別減免制度規定，出售房産時，單套住房持有者可根據持有及居住期間，分別享受最高40%（合計最高80%）的轉讓稅減免。多套住房持有者則享受最高30%的減免。目前正在探討的方向是大幅縮減長期持有減免中的持有要求條件，或將多套住房持有者排除在優惠對象之外。若如此，購房後若不實際居住，將難以享受減免優惠。另壹種方案是提高公示價格現實化比率或公平市場價值比率。現行住房持有稅的征稅標准，是以政府設定的房價（即公示價格）乘以公平市場價值比率來確定的。今年共同住宅的公示價格現實化比率約爲市場價的69%。若將此比率提升至80%至90%水平，或將尹錫悅政府時期從95%降至60%的公平市場價值比率逐步上調，持有稅負擔將會立即加重。提高多套住房持有者的綜合房地産稅稅率、縮減基本扣除額度同樣在討論之列。政府曾在2022年上調了綜合房地産稅的基本扣除額（單套住房持有者12億韓元，兩套住房持有者9億韓元），並對兩套住房持有者也適用基本稅率。若政府加強規制，多套住房持有者的綜合房地産稅負擔可能會加重。貸款限制預計也將強化。金融當局計劃降低非實際居住住房的貸款價值比（LTV），並更嚴格地限制多套住房持有者的貸款期限延長。方案中很可能還包括要求銀行在審核多套住房持有者續貸時，必須考慮“年租金收入與利息償還比率（RTI）”。世宗=鄭順九記者、姜禹錫記者 soon9@donga.com、wskang@donga.com