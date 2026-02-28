時隔兩年，江南、龍山房價掉頭向下…需將穩定信號擴散至首爾全境



自2024年起連續百周以上上漲的首爾江南三區（江南、瑞草、松坡）及龍山區房價，如今出現下跌。這標志著“江南、龍山不敗”的神話時隔兩年被打破。市場似乎接受了政府加強針對多套住房持有者規制的信號，房源增加導致房價下跌。歸根結底，穩定房地産市場的核心在于政府給出的壹貫信號和市場信心的恢複。



自政府決定在5月9日結束對多套住房持有者征收重稅（轉讓所得稅）的緩征措施後，意圖規避重稅的多套住房持有者開始放出房源。據悉，雖然江南和龍山地區的公寓報價正在下跌，但交易並不活躍。這是因爲房主們仍在觀望市場，僅是將去年下半年大幅提高的報價略微下調，尚不足以形成強大的買方吸引力。甚至部分房地産博主散布不安情緒，聲稱“5月10日之後，多套住房持有者可能會出現‘房源鎖死’現象”。



李在明總統27日警告稱：“如果（對房産）持有沒有比出售更有利，那麽出售的人會罵我和政府，說上了當；而硬扛不賣的人則會嘲笑我們。我們將動用壹切政策手段，營造不僅對多套住房持有者，甚至對非居住用的投資、投機性單套住房持有者而言，出售也比持有更有利的局面。”這意味著，政府意在誘導不僅是在5月9日之後仍硬扛的多套住房持有者，連以投資爲目的的單套住房持有者也拿出房源。李總統當天也將其持有的京畿道城南市盆唐區公寓挂牌出售。



市場上已出現觀測，認爲政府可能通過7月的稅法修訂，提高對投資用住房的持有負擔，或上調對50億韓元（約合人民幣2650萬元）以上超高價住房的持有稅。壹種可能性是，將現行對單套住房持有者給予的、在持有或居住超過10年時分別最高可享40%（合計最高80%）減免的轉讓稅長期持有特別減免制度，縮減爲僅限實際居住時方可享受。鑒于李總統已預告“超高價住房將面臨與發達國家首都水平相當的負擔和規制”，高價住房的持有稅負擔預計也將加重。



雖然江南三區和龍山區房價已下跌，但首爾其余21個區僅漲幅收窄，仍在上漲。既然市場已對政府的措施作出反應，那麽在5月9日多套住房持有者轉讓稅重稅緩征措施結束以及6•3地方選舉之後，仍需有連貫的政策、可預測的稅收制度以及穩定的住房供應作爲後盾。同時，爲防範硬扛的房主將持有稅負擔轉嫁給租戶，必須按計劃供應公共租賃住房，平息全租房和月租市場的動蕩因素。只有政府讓市場確信“這次與以往不同”，市場才能實現長期穩定。

