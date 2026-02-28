白宮：“與朝鮮無條件對話的大門敞開着”……金正恩迴應“沒有理由不好好相處”

白宮當地時間26日表示：“美國總統特朗普沒有任何前提條件，仍然對與朝鮮國務委員長金正恩對話持開放態度。”金正恩在20日和21日舉行的朝鮮勞動黨第九次黨代會上表示，“如果尊重我國現有地位，撤回對朝鮮的敵視政策，我們也沒有理由不能與美國和睦相處”。白宮對此表達了對話的意志。有人預測，以3月底到4月初特朗普總統訪問中國爲契機，可能會舉行美朝首腦會談。但白宮表示，“朝鮮無核化”等美國對朝政策沒有變化。白宮高級官員當天在回答《東亞日報》就金正恩關於朝美關係發言的立場的提問時說，“特朗普總統在第一任期內與金正恩委員長舉行了三次歷史性首腦會談，穩定了韓半島局勢”，表示對無條件對話持開放態度。他回憶起特朗普第一屆政府時期的2018年6月在新加坡舉行會談等三次美朝首腦會談，表明了對話意志。不過，該官員表示，特朗普政府的對朝政策“沒有變化”。朝鮮此前一直要求美國放棄無核化談判、承認有核國家、放寬對朝制裁等作爲談判條件。但有分析認爲，特朗普政府表現出了願意無條件進行“先見面、後談判”的意志。分析認爲，“朝鮮無核化”原則也將先予以維持。韓國政府朝核首席代表、外交部外交戰略情報本部長鄭然鬥當天在華盛頓駐美大使館舉行的常駐記者座談會上表示：“美國已經確認與朝鮮無條件對話的立場。”對此，韓國政府高層官員表示，自己最近見到的美國政府官員似乎並不承認朝鮮是事實上的擁核國，朝美實務接觸等“也沒有新的新聞”。但有分析認爲，美中首腦會談將於下月底至4月初舉行，有可能以此爲契機舉行朝美首腦會晤。去年10月，特朗普在訪韓前曾表示：“我會在韓國，所以可以直接前往那邊（朝鮮）。”雖然實際會面沒有成功，但暗示瞭如果金正恩答應朝美首腦會談提議，可以親自訪問朝鮮的意志。當時，當被問到“爲了與朝鮮對話，可以提供什麼獎勵”時，特朗普答道，“我們有制裁。那對於（對話）來說相當大”，暗示了放寬對朝制裁的可能性。申晋宇 niceshin@donga.com