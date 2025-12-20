“金相植魔術”爲越南足球書寫了新曆史。由金相植主教練率領的越南23歲以下國家足球隊，18日在泰國曼谷舉行的東南亞運動會男子足球決賽中，經過加時賽鏖戰以3比2逆轉戰勝泰國隊。越南隊在上半場先失兩球陷入被動，但下半場連進兩球扳平比分，並在加時賽上半場第5分鍾由阮清閑攻入制勝球，完成奇迹般的逆轉。這是越南隊自2021年以來時隔四年再度奪得該項賽事冠軍。越南足球聯合會在賽後通過官網評價稱：“在巨大壓力下，越南隊上演了難以想象的逆轉劇。由金主教練指揮的越南隊憑借夢幻般的勝利，將‘榮譽’金牌挂在了胸前。”金相植主教練表示：“即使在0比2落後的局面下，隊員們也未放棄並展現出鬥志，從而取得了令人自豪的結果。本次賽事冠軍將成爲邁向下壹目標的重要基石。我們將以本次賽事獲得的信心爲基礎，備戰2026年1月舉行的23歲以下亞洲足球錦標賽。”自去年5月執掌越南隊教鞭以來，金相植在年內舉行的三項主要賽事中均率隊登頂。越南隊先後奪得1月東南亞足球錦標賽（三菱杯）和7月東南亞足球聯合會23歲以下錦標賽冠軍，並在東南亞運動會上上演華麗收官。在越南足球曆史上，能同時指揮這三項賽事全部奪冠的統帥，金相植尚屬首例且是唯壹壹人。即便是曾被稱爲“越南足球英雄”的前任主帥朴恒緒也未能達成此成就。越南總理範明政表示：“今年對越南足球而言是成功的壹年。在所有比賽中，‘金星戰士們’都展現出卓越的技戰術水平和頑強鬥志。我們將增加戰略投資，爲越南足球在國際賽事中取得更大成功創造環境。”金正勛記者 hun@donga.com