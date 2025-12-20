韓國型望遠鏡“斯菲耶克斯”繪出首張102色宇宙地圖

韓國航天航空局和韓國天文研究院與美國國家航空航天局（NASA）共同開發的太空望遠鏡“斯菲耶克斯（SPHEREx）”觀測的首張全天地圖影像于19日公開。這是首次以102種紅外線顔色進行分光觀測並完成的首張宇宙地圖。斯菲耶克斯于今年3月12日發射後，自5月1日起正式開始觀測，曆時約6個月完成對整個宇宙的觀測並制成地圖。斯菲耶克斯觀測的紅外線波長是人眼無法看到的，此次公開的地圖影像系將其轉換爲可見光顔色制成。影像顯示了斯菲耶克斯觀測到的恒星（藍色、綠色、白色）、高溫氫氣（藍色）以及宇宙塵埃（紅色）所釋放的紅外線光線。斯菲耶克斯每天繞地球飛行約14.5圈，橫跨南北極並通過極地地區。每天沿天空環形帶區域拍攝約3600張圖像。隨著地球繞太陽公轉，斯菲耶克斯的視野也隨之移動。曆經6個月完成上述過程後，觀測全天空的360度拼接圖像最終完成。斯菲耶克斯利用特殊設計的線性分光濾波器，可觀測102種波長波段。每種波長都包含關于星系、恒星、恒星誕生區域及其他天體特征的獨特信息。例如，在我們銀河系中恒星與恒星誕生密集的“塵埃雲”，在特定波長下會釋放明亮光芒，但在其他波長下則不釋放光芒而無法被觀測。斯菲耶克斯全天觀測數據預計將用于探索宇宙曆史、星系的形成與演化，以及構成生命起源的水和冰等主要科學任務。本次任務由美國國家航空航天局噴氣推進實驗室（JPL）總體負責，數據分析有美國10家機構及韓國天文研究院鄭雄燮博士研究團隊等參與。國際聯合研究團隊將在斯菲耶克斯爲期2年的主要任務期間，追加進行三次全天觀測。綜合這些數據，將完成測量靈敏度更高的三維綜合地圖。由此制成的數據預計將向科學家和普通公衆免費公開。韓國航天航空局宇宙科學探測部門長康景仁（音）表示：“期待我國科學家利用韓國參與的斯菲耶克斯太空望遠鏡觀測資料，不僅在主要研究課題宇宙冰方面，還能在活動星系核、太陽系小天體等領域發揮核心作用。”張恩智記者 jej@donga.com