日本動搖“無核三原則”……首相辦公室幹部“必須擁有核武器”言論引發風波

共同社、《朝日新聞》等日本媒體18日一致報道說，日本首相辦公室負責安保政策的一干部表示，“日本應該擁有核武器”。日本首相高市早苗上個月暗示將重新討論“無核三原則"（不製造、不擁有、不運進核武器），因此有人預測，日本可能是想推進美國重新部署戰術核武器。共同社報道說：“這明顯脫離了日本政府現有的（無核化）立場，有可能引發國內外抗議。”特別是在11月7日高市早苗的“臺灣有事時日本介入”發言導致中日軍事緊張加劇的情況下，當天的發言備受關注。日本以牽制中國爲由，加快在沖繩附近部署雷達和導彈的速度，同時將明年的防衛預算定爲歷史最高值約9萬億日元（約合85萬億韓元），繼續推進軍事大國化步伐。● “中國-俄羅斯-朝鮮，周邊安全環境嚴峻”據共同社等媒體當天報道，日本首相室負責安保政策的幹部以個人意見爲前提對記者說：“我認爲我們（日本）應該擁有核武器。”理由是中國的核戰鬥力增強、俄羅斯的核威脅、北韓的核開發等，圍繞日本的安保環境越來越嚴峻。在這種情況下，不能只相信美國的核遏制力，有必要討論擁有核武器的問題。但他明確表示，現政府內部並沒有討論擁有核武器的問題。據悉，該幹部是給高市早苗制定安保政策提供建議的人物。高市早苗在11月11日的衆議院預算委員會上，就無核三原則問題回答稱：“從現在開始工作。現在還不是表達的時候”。她暗示將重新討論“運入”原則。即，爲了提高美國延伸威懾的實效性，有必要引進美國戰術核武器。這就是爲什麼有分析認爲，當天總理室幹部的發言是不是爲此作“鋪墊”。無核三原則自1967年時任首相佐藤榮作發表後，一直作爲日本的核政策維持至今。一些人認爲不能排除日本自行開發核武器的可能性。日本1988年修改《美日原子能協定》，啓動了核燃料再處理設施。據悉，截至目前，日本擁有可製造6000枚原子彈的46噸鈈。但是，由於只有美國、俄羅斯、英國、法國、中國等5個核擁有國承認的核不擴散條約體制和地球上唯一的核武器受害國日本國民的反核情緒，大部分人認爲日本難以擁有核武器。共同社報道說：“日本試圖改變現有核政策，這不符合很多珍惜戰後和平憲法的國民情緒。1999年，時任防衛政務次官西村真悟曾表示應該考慮核武裝，但最終被解職。”此番言論引起軒然大波後，日本政府立即出面澄清。當天，政府發言人、官房長官木原稔在記者會上表示：“不會一一評論個別報道，但政府堅持無核三原則作爲政策方針。”● 日本防衛大臣：“日本也應該討論核潛艇問題”高市政府在10月上臺後，正在全力加強軍事力量。11月12日，日本防衛大臣小泉進次郎就引進核潛艇一事表示：“韓國和澳大利亞行將擁有，美國和中國現在就擁有。要想提高我們的威懾力和應對能力，討論（潛艇的）新動力是理所當然的。”據《讀賣新聞》當天報道，日本防衛省爲應對中國和俄羅斯的人造衛星武器化，決定明年新設專門負責宇宙領域的部門。另外，日本還計劃將航空自衛隊的名稱改爲“航空宇宙自衛隊”，並在一年內將航空自衛隊的宇宙作戰羣擴大改編爲宇宙作戰集團。日本爲了改編防衛省及航空自衛隊組織、擴充遠程導彈及無人機等，計劃將明年的防衛預算增加到歷史最高值9萬億日元。東京=常駐記者黃仁燦、北京=常駐記者金哲中 hic@donga.com、tnf@donga.com