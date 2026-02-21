朝鮮召開黨代會，金英哲退出，崔善姬進入……“爲加強對韓強硬路線作鋪墊”

決定朝鮮今後五年經濟發展計劃、國防和對外政策基調、黨和國家領導層人選的最大政治活動——勞動黨第九次黨代會19日在平壤開幕。朝鮮國務委員長金正恩說，“對外不可逆轉地鞏固了國家的地位”，稱鞏固了擁核國家的地位。當天公開的黨執行部名單中沒有過去總管對韓政策的10局顧問金英哲，而是新加入人稱“外交通”的外務相崔善姬等，進行了大規模的人事更迭。有分析認爲，這是通過第九次黨代會明文規定“敵對兩國論”等，強化對韓強硬路線的步驟。● “國家地位不可逆轉”，對韓總負責人金英哲退出據朝中社20日報道，金正恩當天在開幕詞中表示：“國家地位不可逆轉地鞏固，給世界政治格局和對我國的影響關係帶來了巨大變化。”金正恩仍然像5年前第八次黨代會一樣迴避直接提及核武器和導彈開發成果和力量，但他主張，已經超越不能無核化的立場，鞏固了擁核國家的地位。分析認爲，去年中國80週年戰勝節閱兵式上，中國、俄羅斯承認了朝鮮擁核國家的地位。金正恩還提到第八次黨代會之後新冠疫情、對朝鮮制裁等帶來的困難，並主張，“5年後的今天，一切都發生了根本性的變化”。他還評價稱：“在政治、經濟、國防、文化、外交等所有方面都取得了劃時代的成果”，“正滿懷着對未來的樂觀和自信參加第九次黨代會，這實際上是巨大的變化和發展，是現階段值得自豪的成果”。與承認失敗的第八次黨代會不同，他列舉了因決定向烏克蘭派兵而與俄羅斯建立血盟關係等，表現出了自信。預計朝鮮將在持續數天的黨代會上具體討論今後五年的核武器、導彈開發方向和軍事、外交路線。通過修改黨章，金正恩是否會以頭銜升級爲“主席”的方式重新調整地位也備受關注。朝鮮從2024年下半年起，以“國家首腦”代替金正恩的頭銜，朝鮮憲法規定主席爲“國家首腦”，接任主席一職是否會走法律程序，引起了國內外的關注。● 金正恩有可能升級爲“主席”等，重新整頓領導體制在此次黨代會上值得關注的是是否在黨章中明文規定“敵對兩國”。因爲從2023年底起，金正恩把南北（韓朝）關係視爲兩個敵對國家關係，而不是“民族內部問題”，這一基調變化將成爲制度化的第一階段。從這一角度來看，被分類爲“對南通”的金英哲退居二線、主管外交的崔善姬上升的黨執行部更迭，已經超越了單純的權力核心部重組，可以看作是預告對南路線轉換的信號。最近韓國統一部長鄭東泳對無人機入朝事件表示道歉等爲改善南北關係接連展開柔和姿態，這將成爲衡量李在明政府對朝政策成敗的試驗檯。統一部副發言人張潤貞20日在例行記者會上表示：“金正恩的開幕詞中沒有對韓、對外信息。執行部構成中沒有對韓人士，對此不會進行特別評價。”同時，在爲期數天的黨代會主要及附帶活動中，“白頭（山）血統”四代世襲的核心金正恩的女兒金主愛是否登場、正式公開接班格局也備受關注。雖然有人提出黨中央委員會委員等正式頭銜的可能性，但當天公開的黨代會視頻和照片中沒有捕捉到金主愛。金正恩的妹妹、黨中央副部長金與正的排名及作用再調整也是主要變數。繼第八次黨代會之後，金與正再次列名執行部，坐在主席臺上。外界還掌握了朝鮮爲迎接第九次黨代會準備大規模閱兵的情況。韓國國會國防委員會所屬國民力量黨籍議員庾龍源表示：“對9日到17日期間在平壤美林機場練兵場等地拍攝的衛星照片進行分析的結果顯示，集結了約12000名兵力，正在進行預演。”申나리 journari@donga.com