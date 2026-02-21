急於跟隨總統“X帖文”的房地產當局的“馬後炮”



本月以來，李在明總統在社交平臺“X”（前推特）上發表18篇有關房地產的帖文。差不多是每天一條。他20日表示：“已向內閣和祕書室下達指示，研究對現有多套住宅者的貸款展期、以貸還貸現狀以及相應的切實限制方案。”總統甚至出面全方位施壓，要求對貸款展期設限，以便讓多套住宅者出售房產。



李總統指出：“貸款展期和以貸還貸本質上和新貸款沒有區別。”意思是說，銀行界在審查多套住宅者貸款展期時，要像新貸款一樣嚴格限制。他還提出清理貸款的方向，要求“就像一年內解決50%、兩年內解決100%一樣，設定最短期限、漸進式實行”。



房地產相關部門急於跟上總統連日發出的信息。李在明提出改善註冊租賃住宅制度後，國土交通部長金潤德遲遲纔出面表示：“如果有必要，應該作出決斷。”副總理兼財政經濟部長具潤哲在國務會議上就5月9日多套住宅者重課轉讓稅結束緩期措施表示，“這次可能是避免重課的最後機會”，對此李總統斷然表示“沒有可能”。



李總統13日凌晨在X上發文說，“多套住宅者的現有貸款到期後應該如何處理”，金融當局開始忙碌起來。金融委員會召開全金融界檢查會議，農曆新年休假後的19日又召集5大商業銀行等金融界信貸負責人舉行了第二次會議。只要總統發話，各部門就受命執行，角色發生了變化。



李總統因爲心急，通過社交媒體下達指示，當局隨後準備對策，這一過程中，如果配合不默契，就會給市場帶來不同的信號。據推算，總統指出的居住用租賃事業者貸款，僅銀行界就達13.9萬億韓元。據說，金融當局甚至還沒有掌握農協、水協、信協、新村金庫等第二金融界的貸款金額。只有仔細掌握整體貸款規模和到期情況，慎重處理，才能減少租房者損失等意想不到的副作用。如果當局顯露出急躁情繳，市場便會加以輕視。

