意大利國民歌手米爾瓦的女兒、布雷拉國立美術學院教授馬丁娜•科爾尼亞蒂（63歲）在出差期間的13日（當地時間）收到了大量手機信息。朋友們發來的視頻顯示，韓國選手車俊煥（25歲）在2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會花樣滑冰男子單人自由滑比賽中，正伴隨著其母親“米爾瓦”的歌聲進行表演。科爾尼亞蒂教授的母親米爾瓦熱愛所有體育運動。五年前，她因神經血管疾病去世。科爾尼亞蒂教授想，如果母親能看到這壹幕，壹定會非常高興。尤其是，作爲視覺藝術專家、專攻純美術史的科爾尼亞蒂教授看來，車俊煥的滑冰已超越競技表演，更像是壹件舞蹈藝術作品。出差歸來次日，科爾尼亞蒂教授便立刻准備好要給車俊煥的信件和禮物出了門。巧合的是，本屆賽事期間，大韓體育會在米蘭當地設立的韓國之家，其所在建築就緊挨著米爾瓦曾居住、後改爲基金會辦公室的樓房。19日，記者受邀來到基金會辦公室，科爾尼亞蒂教授用溫暖的擁抱和“飛吻”迎接了記者，並用母親最喜愛的杯子爲記者斟上了壹杯意式濃縮咖啡。科爾尼亞蒂教授說：“我去送信的那天是周日，韓國之家門前有200多人排隊。我向安保人員說明自己是‘米爾瓦的女兒’，希望能見韓國代表團的負責人，但他們說‘不知道米爾瓦是誰’。幸好旁邊另壹位工作人員了解了情況，才得以把信轉交。”當得知自己的信件已安全送達車俊煥手中，甚至被媒體報道後，科爾尼亞蒂教授十分激動。她笑著說：“這壹切的緣分近乎‘奇迹’。車俊煥怎麽會恰好伴著母親的聲音表演，而韓國之家又怎麽會恰好緊鄰母親的故居呢？這簡直就像命運的安排。”科爾尼亞蒂教授還說道：“母親曾在韓國演出過七次。事實上，她在日本的人氣更高，但每次去東京演出時，都會盡量順道訪問首爾。在韓國美食中，她特別喜歡排骨湯。我非常想告訴車俊煥，在天堂的母親壹定深受感動。”據悉，米爾瓦在韓國演出時，曾用流利的韓語發音演唱韓國歌曲《麥田》，壹度成爲話題。科爾尼亞蒂教授表示：“母親出身貧寒，最終成爲了頂級歌手。大家都談論她的天賦，但僅憑天賦無法達到那樣的高度。她的熱情和努力非同尋常。她是真正堪稱未來壹代楷模的人。如今，通過車俊煥的肢體動作所創造的‘共同語言’，能與全世界的人們壹起追憶母親，我感到非常高興。”任寶美 bom@donga.com