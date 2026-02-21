隨著美國甚至暗示可能空襲伊朗，中東地區局勢不安情緒升溫，國際油價應聲上漲。黃金等避險資産價格也隨之走高。19日（當地時間），在英國倫敦洲際交易所（ICE），北海布倫特原油期貨價格收于每桶71.66美元，上漲1.9%，創下自去年7月31日以來約7個月的新高。美國西得克薩斯中間基原油（WTI）期貨價格也收于每桶66.43美元，較前壹交易日上漲1.9%，較上月7日的每桶55.99美元上漲了18.6%。專家們認爲，如果美國加大對伊朗的軍事施壓，伊朗有可能封鎖霍爾木茲海峽——這壹中東石油的關鍵運輸通道。全球約三分之壹的石油産量需經霍爾木茲海峽運輸。大信證券研究員崔鎮英（音）指出：“如果霍爾木茲海峽被封鎖成爲現實，全球石油出口量的10%可能直接受限，這將推高油價。”國際油價上漲預計也將對韓國的汽油和柴油價格産生影響。通常，國際油價變動約在兩周後反映在韓國國內加油站油價上。據韓國石油公社油價信息系統Opinet數據顯示，韓國國內汽油和柴油價格在2月第二周（9日至13日）連續10周下跌後，在第三周（16日至20日）小幅反彈。代表性避險資産黃金的價格再次上漲。在紐約商品交易所，黃金期貨價格17日壹度跌至每盎司4905.90美元，20日盤中則回升至5000美元。美國投資銀行高盛分析指出：“世界主要央行爲應對地緣政治風險，正試圖通過增持黃金來規避風險。”池民九記者 warum@donga.com