當紅明星與網絡紅人接受無照行醫者上門診療……輿論呼籲亟需完善無證行醫監管

喜劇演員朴娜萊所涉非法醫療行爲爭議正向演藝圈全面擴散。與樸娜萊同節目的知名網絡視頻博主“挑嘴的太陽”（本名金美慶）19日承認曾接受被稱爲“注射阿姨”的女性上門診療，並宣布暫停活動。專家警告稱，無證醫療行爲可能加劇對麻醉類藥物的依賴，並引發心髒、腎髒等問題。金某當天在其視頻頻道發文稱：“經友人介紹，在首爾某醫院初次見到正處于爭議中的A某，因未存疑慮而相信其爲醫生並接受了診療”，“此人亦曾前來我家”，由此承認涉嫌非法醫療行爲。此前與二人共同出演節目的男團SHINee成員Key（本名金起範）也已承認接受上門診療事實並暫停活動。現行法律並未禁止上門診療。但該制度僅限于急救患者、政府認定爲公益所需者、需家庭護理的不得已患者等情形。應患者或監護人要求亦可進行上門診療，預計朴娜萊等人將主張自身屬此類情況。上門診療可進行基本診察、傷口處理、注射或輸液。實施上門診療必須具備韓國國內醫師執照。普通護士不得單獨上門進行注射等醫療行爲。但若術後出院患者或行動不便者接受“家庭護理服務”，家庭專門護士可憑醫師指示單獨上門，依據處方進行投藥。具備特定資質的訪問護士亦僅能在醫師處方下進行注射。醫療界判斷，被稱爲“注射阿姨”的這些人屬不具備上門醫療資格的非醫療人員。朴娜萊等人疑似獲取藥品的流通過程亦成爲調查對象。朴娜萊與金美慶被質疑獲取了俗稱“蝴蝶藥”的芬特明成分食欲抑制劑。該藥物屬精神類藥物，非經醫師處方不得使用。大韓醫師協會指出：“本案中發現存在違規使用精神藥物氯硝西泮和專用藥物曲坐酮的情形，涉及代開處方與禁止非面對面開具的精神類藥物。”氯硝西泮（Clonazepam）主要用于恐慌障礙，曲坐酮（Trazodone）則多用于抑郁症與失眠治療。盆唐首爾大學醫院循環內科教授姜時赫表示：“即便是常說的營養輸液，對心髒或腎髒不佳者亦可能産生副作用，必須依據醫師處方調控用量與成分”，“麻醉類藥物依賴性強，易導致反複尋求更大劑量。”首爾江南警察署已接到以違反醫療法、藥劑師法、毒品類管理相關法律、保健犯罪特別措施法等爲由要求調查朴娜萊的舉報，並著手展開偵查。保健福祉部說明：“雖主要處罰無證醫療行爲等，但若明知違反醫療法仍主動要求的情況，患者本人亦可以共犯論處。”朴成敏記者、金泰彥記者 min@donga.com、beborn@donga.com