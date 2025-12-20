日本將基準利率上調至0.75%，時隔30年突破“0.5%大關”

日本央行日本銀行19日將基準利率從0.5%上調0.25個百分點至0.75%。日本的基準利率超過0.5%是自1995年以後30年來的第一次。日本銀行還暗示，根據經濟和物價狀況，明年有可能再次上調利率。日本在1990年初泡沫破裂後陷入長期通貨緊縮，從未突破“基準利率0.5%大關”，今後是否會繼續上調利率備受關注。據日本《朝日新聞》等媒體報道，日本銀行在前一天開始舉行的爲期兩天的金融政策決定會議上，9名政策委員一致決定將基準利率短期政策利率從目前的0.5%上調至0.75%，上調0.25個百分點。有評價認爲，此次上調利率反映了堅挺的企業業績等因素。分析認爲，這反映了人們對日本經濟恢復趨勢的自信和抑制因日元走低引起的物價暴漲的意志。日本央行行長植田和男在當天的記者招待會上表示：“雖然受到美國關稅等影響，但企業收益仍然保持高水平，物價也在緩慢上升。”他還表示：“利率上調後，實際利率仍然處於負增長狀態，因此將維持緩和的金融環境。”尤其是，植田和男表示，“如果物價持續符合2%的上升率目標，將調整金融緩和”，透露了追加上調的可能性。日本在1995年將政策利率從1%下調至0.5%後，因被稱爲“失去的30年”的長期不景氣和通貨緊縮，一直維持着低利率基調。當天，雖然有人擔心日本上調基準利率會導致“日元套利交易清算”，但亞洲股市並沒有出現特別的混亂。韓國綜合股價指數（KOSPI）反而比前一天上漲0.65%，以4020.55收盤，僅隔一天再次恢復到4000點。韓國創業板市場（KOSDAQ）也上漲1.55%。日本的日經225指數上升1.03%，臺灣加權指數上升0.83%。安圭永記者、韓在熙記者 kyu0@donga.com、hee@donga.com