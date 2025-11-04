

俄烏戰事相當不易，原本以爲今年會結束，現在今年也只剩下兩個月了。俄羅斯想通過與美國的談判拖延時間，以最高水平的攻勢儘可能多地獲得佔領地。但攻勢沒有達到預期的效果，甚至投入了朝鮮軍隊和古巴僱傭兵等，在兵力資源調配上遇到了困難。依靠傾銷支撐的財政似乎也到了極限。



儘管如此，俄羅斯總統普京仍然抱有希望。特朗普政府的美國宣佈放棄扮演“世界警察”的角色，但美國的談判力量仍高度依賴軍事實力。特別是武力介入委內瑞拉等地的可能性增大，世界各地的矛盾反而擴大。



對俄羅斯來說，更有希望的因素是歐洲內部的裂痕。重新武裝和對烏援助增加的軍費，已經在德國和法國等主要國家成爲負擔。美國事實上已經中斷了對烏克蘭的軍事援助，現在歐洲的耐力比俄羅斯更早達到極限。最終，特朗普對普京和烏克蘭總統澤連斯基都大喊大叫，戰況逐漸走向懸崖。



正如戰爭初期謹慎預測的那樣，大部分戰爭最終都會面臨崩潰。因爲戰爭就是因爲當初不可能達成合理的妥協而開始的。在流血、死亡、怨恨不斷積累的情況下，更難達成理性的妥協。現在的美國能否創造這樣的條件也是未知數。但是，在目前情況下，如果沒有美國的強力介入，很難期待停戰。即使停火得以實現，只要普京權力得以維持，圍繞烏克蘭的戰雲和軍備競賽也將持續下去。

